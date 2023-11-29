«Открытие Авто»: в октябре автомобили с пробегом обошлись жителям РФ в 518 млрд рублей





Совместное исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом провели и определили его финансовую емкость* по итогам октября 2023 года эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) и агентства «АВТОСТАТ».

Согласно результатам исследования, в середине осени россияне потратили на покупку подержанных машин 518 млрд рублей. Это на 33,7% больше, чем в октябре 2022 года, но в то же время на 2,4% меньше показателя сентября 2023-го. Отметим, что финансовая емкость вторичного рынка падает уже второй месяц подряд. В октябре было куплено 489,1 тыс. автомобилей с пробегом — на 11,9% больше, чем год назад, но на 4% меньше, чем в сентябре. За 10 месяцев 2023 года затраты жителей нашей страны на покупку подержанных автомобилей составили 4,84 трлн рублей.

Наибольшую долю в финансовой емкости рынка занимают автомобили в возрасте от 10 лет и старше. По итогам октября на них было потрачено 200,5 млрд рублей, что составляет 38,7% от общей суммы. За прошедший месяц доля «старых» машин чуть выросла — в сентябре им принадлежало 38,6% финансовой емкости.

Увеличилась и доля более «свежих» машин (возрастом до 5 лет): если в сентябре она составляла 30,8%, то в октябре — уже 31,1%. В середине осени их покупка обошлась в 161 млрд рублей.

Меньше всего денег было потрачено на автомобили в возрасте от 5 до 9 лет — 156,5 млрд рублей. При этом за месяц их доля уменьшилась — с 30,7% (в сентябре) до 30,2% (в октябре).

В деньгах выиграли только отечественные марки

В октябре по сравнению с сентябрем снизились затраты у всех участникам рынка, кроме российских брендов. Во второй осенний месяц россияне приобрели б/у автомобилей отечественных марок на сумму 41,6 млрд рублей. Только российские бренды показали рост (+1% к сентябрю). Как следствие, их доля в финансовой емкости тоже увеличилась. Если в сентябре она составляла 7,8%, то в октябре — 8%.

Больше других за месяц потеряли в деньгах японские бренды. В середине осени на покупку подержанных «японцев» ушло 172,5 млрд рублей — на 3,5% меньше, чем в начале. Вследствие этого их доля снизилась сильнее всех — на 0,4 процентных пункта (с 33,7% до 33,3%).

По затратам на вторичном рынке лидерство сохраняют «европейцы». В октябре на их покупку было потрачено 185,8 млрд рублей, что составляет 35,9% от всей суммы денег. Подержанные «корейцы» обошлись в 76,7 млрд рублей (доля — 14,8%), «американцы» — в 30,9 млрд рублей (6%), а «китайцы» — в 10 млрд рублей (1,9%).

«В плюсе» оказался лишь В-класс

За месяц только у автомобилей с пробегом В-класса был отмечен прирост затрат. Так, в октябре их покупка обошлась в 81,8 млрд рублей. Это на 0,3% больше, чем в сентябре. Соответственно, лучше всего выросла и их доля — за месяц с 15,4% до 15,8%.

Остальные сегменты вторичного рынка в октябре показали падение, а сильнее всего в денежном отношении «пострадали» купе и кабриолеты (-9,9%).

Больше всего денег жители нашей страны тратят на автомобили с пробегом сегмента SUV — на них в октябре ушло 242,5 млрд рублей. Таким образом, на долю б/у кроссоверов и внедорожников пришлось 46,8% всей финансовой емкости (в сентябре было 47,2%).

Что касается остальных сегментов, то 50-миллиардную отметку на «вторичке» также превзошли автомобили С- и D-класса (61,2 млрд и 52,2 млрд рублей соответственно). При этом доля каждого из них в октябре составила не менее 10%, а у других сегментов она даже не превысила 5%.

- С приходом осени вторичный рынок пошел на убыль, снижаясь уже второй месяц подряд. В связи с этим сокращается и его финансовая емкость — тоже на протяжении двух последних месяцев. Тем не менее, она еще не опустилась ниже «психологического» рубежа в полтриллиона рублей, — отмечает руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.

- По сравнению с предыдущим месяцем в октябре снизились затраты на покупку подержанных машин всех брендов, за исключением отечественных. Во многом это связано с тем, что во второй месяц осени только автомобилям с пробегом В-класса удалось показать рост в денежном отношении. Ведь львиная доля российских марок на «вторичке», в основном LADA, представлена именно в этом сегменте, — объясняет исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

*Финансовая емкость — сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку подержанных легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средней цены предложений по легковым автомобилям с пробегом и их объема покупок за отчетный месяц.



