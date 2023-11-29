Телеком

95 тысяч волгоградских семей получили доступ к гигабитному интернету

Телеком 29.11.2023 15:01
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29.11.2023 15:01


Еще 95 000 квартир Волгограда с начала года получили доступ к гигабитному интернету. Работы по развитию сети были проведены во всех районах города-героя. В среднем еще примерно 285 тысяч жителей Волгограда смогут пользоваться интернет-сервисами на максимальной скорости, в том числе новоселы жилых комплексов «Урбан», «Цех», «Гранд Авеню» и «Колизей».
Модернизация интернет-сети и строительство нового телеком-оборудования в жилых домах были проведены во всех районах Волгограда. Телеком-специалисты МТС обеспечили гигабитом жителей новостроек ЖК «Урбан», «Цех», «Гранд Авеню», «Колизей», микрорайонов Спартановка и Родниковая долина, а также других жилых домов Волгограда. В результате скорость домашнего интернета волгоградцев была увеличена до 1 Гбит/с., что в 10 раз превышает стандартную скорость 100 Мбит/с. Пропускная способность такого интернета позволяет даже в период вечерних пиковых нагрузок поддерживать стабильно высокую скорость на любом домашнем девайсе у каждого члена семьи.
- Мы активно совершенствуем инфраструктуру связи в Волгоградской области и увеличиваем скорость мобильного и домашнего интернета, а также его доступность для каждого жителя региона. В этом году мы полностью обновили телеком-оборудование, увеличив скорость мобильного интернета во всех районах области в 1,6 раза. Сейчас завершаем один из этапов большого проекта по обновлению сети домашнего интернета и идем к смелой цели – обеспечить всех волгоградцев возможностью подключения к интернету на максимальной скорости. До конца года гигабитный интернет появится еще около у 10 000 волгоградских семей, в том числе у новоселов ЖК «Графит» и «Семейный». В следующем году в планах не менее активная работа, – сообщила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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