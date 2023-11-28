Общество

Ростехнадзор контролирует реконструкцию ВДСК и Волгоградского цирка

Общество 28.11.2023 11:45
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28.11.2023 11:45

 

Нижне-Волжское управление Ростехнадзора продолжает осуществление государственного строительного надзора при возведении и реконструкции на 75 объектах капитального строительства в регионах. Так, в Волгоградской области ведомство в настоящее время курирует реконструкцию Волгоградского цирка, Волго-Донского судоходного канала, строительство здания Арбитражного суда в Волгограде и др. О данном направлении ИА «Высота 102» рассказали в ведомстве. 

Нижне-Волжское управление осуществляет государственный строительный надзор объектов капитального строительства, расположенных на территории Волгоградской области, Астраханской области и Республики  Калмыкия. По состоянию на ноябрь 2023 года государственный строительный надзор ведется на 75 объектах капитального строительства, знаковыми из которых являются: ПАО «Газпром» - «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» 2-й этап (Восточный коридор), для обеспечения подачи газа в объеме до 63,0 млрд.м3/год. Участок «Починки – Анапа», участки, расположенные на территории Волгоградской области, ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» - горно-обогатительный комбинат в Котельниковском районе, объекты реконструкции – ОАО «РЖД», ФБУ «Администрация Волго-Дон» (реконструкция Волго-Донского канала им. В.И. Ленина), АО «Волжский трубный завод» (комплекс для производства высококачественного горячекатанного и холоднокатанного плоского проката из нержавеющих и коррозионностойких марок стали), реконструкция Волгоградского цирка, строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, объезд Волгограда и другие, – приводят данные в ведомстве. 

Одним из знаковых объектов капитального строительства, на которых ведется государственный строительный надзор Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора, в управлении называют объекты капитального  строительства в Астраханской области, а именно Астраханское газоконденсатное месторождение.

– В данном случае осуществляется стройнадзор за подключением скважин газовых эксплуатационных Астраханского ГКМ, входящих в состав стройки «Подключение дополнительных скважин к существующим мощностям I и II очередей АГМК (этап 2)», а также за реконструкцией 4-х технологических ниток газоконденсатопровода УППГ Астраханского ГКМ в составе стройки «Реконструкция промысловых объектов ООО «Астраханьгазпром», – поясняют в управлении. 

В ноябре 2023 года Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора после  завершения  реконструкции четвертой технологической нитки газоконденсатопровода УППГ-1 Астраханского ГКМ проведена внеплановая выездная проверка, по результатам которой выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации.

Для справки: В соответствии с Положением об осуществлении государственного строительного надзора в РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 г. № 54, задачей государственного строительного надзора является предупреждение, а также выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, нарушений соответствия выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации. 

В соответствии с п. 1 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ -  государственный строительный надзор осуществляется при строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе либо является типовой проектной документацией или ее модификацией, а также их реконструкции и капитальном ремонте, если проектная документация подлежит государственной экспертизе. Законодатель прямо устанавливает, что предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

Органами, осуществляющими государственный строительный надзор в соответствии с п. 3 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ, являются федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора, при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте всех объектов, указанных в п. 5.1 ст. 6 Градостроительного кодекса РФ – эти объекты мы перечисляли выше. В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 01.02.2006 № 54 «О государственном строительном надзоре в РФ» федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора, являются: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору; Министерство обороны Российской Федерации и иные государственные органы в пределах своей компетенции.

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