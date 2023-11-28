На «Красном Октябре» подвели итоги конкурса профмастерства





В актовом зале металлургического завода «Красный Октябрь» состоялась торжественная церемония награждения участников заводского конкурса «Лучший по профессии», приуроченная к 125-летию предприятия. Генеральный директор Константин Волков вручил дипломы победителям и призерам.

Соревнования проводились в пяти номинациях – в них приняли участие 36 работников предприятия по специальностям: машинист мостового крана, электромонтер, слесарь-ремонтник, токарь и стропальщик.

Испытания проходили в два этапа: тестирование и применение умений и навыков на практике. По результатам этих отборов экспертная комиссия определила лучших в каждой номинации.

По итогам соревнований победителями и призерами стали 14 человек, помимо дипломов они получили денежную премию.

– Конкурсы профмастерста, организуемые на предприятии, мотивируют специалистов на дальнейшее развитие, повышение навыков и компетенций, – подчеркнул генеральный директор предприятия Константин Волков. – Коллеги укрепляют неформальные контакты между подразделениями, демонстрируют свои возможности, оценивают уровень других специалистов и ощущают себя частью коллектива профессионалов. Таким образом, соревнования становятся одним из эффективных инструментов повышения самооценки и престижа рабочих специальностей.

Проведение на предприятии конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» уже давно стало ежегодной традицией, его итоги всегда подводятся в преддверии Дня рождения завода. В ходе соревнования участники могут не только продемонстрировать свои теоретические и практические знания, но и повысить уровень мастерства в профессии, обменяться опытом с коллегами из других производственных подразделений.

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