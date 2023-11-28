Сады Придонья увеличили складские мощности на 30%





Сегодня наличие современного логистического комплекса - обязательное условие для успешной конкуренции компании на рынке. За последние 2 года Сады Придонья значительно увеличили рост объемов производства и реализации готовой продукции, в результате чего умножился и объем отгрузок. Чтобы обеспечить эффективное хранение производимой продукции и управление запасами был реализован проект по расширению складских площадей. В ноябре компания запустила в работу новый терминал площадью 10 тыс. квадратных метров. При его проектировании в компании опирались на высокие требования качества, удобства и безопасности.

— Общая площадь комплекса на сегодняшний день составляет 50 тыс. кв. м, — говорит начальник управления логистики компании «Сады Придонья» Максим Помельников. — Вместимость - 65 тыс. паллетомест. Благодаря запуску нового терминала мы увеличили свои складские мощности на 30 %, это позволяет нам эффективней управлять запасами, нивелировать возможные перебои в цепочках поставок. Кроме этого, мы можем оперативнее реагировать на запросы партнеров и сокращать время обработки заказов.





Объект стратегического назначения оборудован стеллажной системой на 15 тысяч паллетомест, имеет необходимую погрузо-разгрузочную технику, включая штабелеры, погрузчики, гидравлические тележки и другое оборудование, качественное светодиодное освещение. Объем инвестиций составил порядка 400 млн рублей.

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