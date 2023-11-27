Общество

В Волгограде запустили акцию «Дорогу мусоровозу»

Общество 27.11.2023 18:02
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27.11.2023 18:02


В Волгограде региональный оператор ООО «ЭкоЦентр» запустил акцию «Дорогу мусоровозу», направленную на пресечение парковок автомобилей в проездах к контейнерным площадкам, сообщает V102.RU. В рамках акции водители мусоровозов оставляют на лобовом стекле автолюбителей-нарушителей информационные памятки с просьбой не парковать машины на данной территории. 

В настоящее время в городе выявлено порядка 100 адресов, где регулярно наблюдается такая проблема. Это препятствует своевременному вывозу отходов и вызывает социальную напряженность. Особенно остро эта ситуация складывается в Центральном районе. 

С раннего утра дворовые территории заставлены машинами на улицах Новороссийская, 11, Кубинская, 15, Донецкая, 3, Ленина, 20, Соколова, 8.  На проспекте Ленина, 72б автомобили оставляют прям под дорожными знаками, запрещающими парковку. Подъехать к контейнерной площадке становится настоящим испытанием. Сегодня экипаж мусоровоза для решения ситуации вызвали патруль ДПС.

Напомним, на вывоз коммунальных отходов отводится считанное время – 5-10 минут (в зависимости от количества баков) на каждой контейнерной площадке. Если проезд к площадке закрыт, то спецтехника вынуждена двигаться на следующий адрес.

Подобные действия автовладельцев приводят к перенакоплениям на контейнерных площадках.

В Центральном и Ворошиловском районах сформированы даже специальные маршруты по проблемным точкам, которые обслуживают новые мини мусоровозы-компасы.

Регоператор просит автовладельцев проявлять сознательность и парковать свои машины так, чтобы не создавать препятствий и не мешать наводить чистоту в нашем городе.

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