Общество

Более 110 тысяч звонков принял с начала года контакт-центр «Волгоградэнергосбыта»

Общество 29.11.2023 09:31
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29.11.2023 09:31


С января по октябрь 2023 года контакт-центром энергокомпании принято 117822 звонка от потребителей. Только за десять месяцев этого года клиенты «наговорили» с операторами почти 383 тысячи минут или 797 восьмичасовых рабочих дней. 

Прежде всего, волгоградцы с помощью операторов получают информацию по расчетам – узнают о наличии долга, периоде его образования, показаниях, которые использовались для расчета, формулах начислений. Также в топе тем – передача показаний, качество электроснабжения и контактные телефоны аварийно-диспетчерских служб, помощь в регистрации в личном кабинете и мобильном приложении компании, подключение электроснабжения, отключенного за неуплату. 

С помощью оператора клиенты «Волгоградэнергосбыта» могут подать заявку на установку или опломбировку счетчика, оформить необходимые документы для договора энергоснабжения, переоформления лицевого счета. 

Иногда канал связи используют для анонимного сообщения о незаконном подключении электроэнергии или информации о соседях, производящих манипуляции с электросчётчиком.В последний год появились и вопросы, которые ранее казались экзотическими. Например, как находясь в европейской стране, оплатить коммунальную услугу в Волгограде? 

Пик обращений в контакт-центр приходится на время передачи показаний – 23-25 числа каждого месяца. Поток обращений таков, что даже сверхурочная работа операторов в эти дни не позволяет существенно сократить время ожидания ответа на входящий звонок. В этой связи остается напомнить, что прием показаний приборов учета стартует 15 числа месяца, а также существует масса способов, как передать показания удаленно, без ожидания. Для тех, кто предпочитает пользоваться телефоном, в частности, можно назвать голосового помощника. По номеру (8442) 68-43-88 в режиме диалога  данные можно передать круглосуточно и без выходных. 

Контакт-центр – только часть инфраструктуры по обслуживанию потребителя, и один из способов решить вопросы,  которые раньше требовали личного присутствия.

Контакт-центр ПАО «Волгоградэнергосбыт»,  тел. 96-07-03. 

Несколько фактов о контакт-центре: 

- Работает с марта 2012 года.

- Среднее время разговора – 3,25 минуты, среднее количество обращений по электронной почте (в месяц) – 4,3 тыс., среднее количество принимаемых показаний операторами (в месяц) – 7,5 тыс., среднее количество заявлений, поступающих из Личного кабинета (в месяц) – 450, среднее количество обращений из ГИС ЖКХ, обрабатываемых операторами (в месяц) – 46.

- Операторам помогает интерактивное голосовое меню (IVR) - автоматизированная телефонная система с возможностями цифрового меню, а также голосовой помощник, работающий на принципах машинного обучения. 


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