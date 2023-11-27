Официальный дилер международного бренда JAECOO АГАТ в Волгограде представил на суд взыскательных автолюбителей инновационный кроссовер, который отлично проявит себя, как в городских «джунглях, так и в условиях бездорожья. Потенциальным покупателям готовы предложить четыре комплектации, отличную цену от 2 799 900 рублей и приятный бонус. Но обо всем по порядку.

Автомобиль JAECOO J7 (название образовано от немецкого слова Jaeger («охотник») и английского Cool («крутой») создан специально для экспортных рынков. Новинка представляет собой брутальный и высокотехнологичный кроссовер с передним и полным приводом.

Модель во всех комплектациях оснащена турбированным бензиновым двигателем 1.6 мощностью 186 «лошадок», семиступенчатой роботизированной коробкой передач DCT7 с двойным «мокрым» сцеплением. В зависимости от модификации расход топлива в смешанном цикле составляет от 7,6 до 8,2 литра на 100 километров. Автомобиль представлен в пяти цветах: зеленый, серебристый, серый, белый и черный.





Если вы задумываетесь о смене отслужившего свое «железного коня», то однозначно стоит присмотреться. Особенно, если раньше отдавали предпочтение «европейцам» или «корейцам», которые теперь на прощание сделали ручкой и ушли из России, оставив преданных во всех смыслах водителей один на один с проблемами обслуживания и поиска запчастей.

Итак, что же включает в себя базовая комплектация Lifestyle? Бесключевой доступ в салон, центральный замок с дистанционным управлением и возможностью удаленного прогрева двигателя, электропривод двери багажника с функцией бесконтактного открытия, что согласитесь, само по себе очень удобно.

Также в базовой версии легкосплавные 18-дюймовые колесные диски, светодиодная оптика, шесть подушек безопасности, обогрев всех сидений, электропривод и вентиляция водительского кресла, камеры кругового обзора (с режимом «прозрачного днища»), круиз-контроль.

Пассажиров порадует беспроводная зарядка для смартфонов, двухзонный климат-контроль с индивидуальными воздуховодами для второго ряда сидений и аудиосистема с шестью динамиками. Водитель может выбирать из нескольких режимов движения в зависимости от сложности трассы и погодных условий.

Чем отличается комплектация Ultimate у JAECOO J7? Легкосплавными 19-дюймовыми колесными дисками с яркими красными тормозными суппортами, наружной декоративной подсветкой, светотехникой с функцией задержки выключения Follow Me Home и автоматическим переключением ближнего и дальнего света, а также тонировкой стекол и большим панорамным люком в крыше.

Также новинка оснащена седьмой подушкой безопасности для защиты коленей водителя, аудиосистемой на восемь динамиков, круиз-контролем и проекцией на лобовое стекло. Ко всему прочему кроссовер в этой версии может похвастаться индикатором превышения скорости, умным ассистентом при движении в пробках и системой, облегчающей посадку и высадку пассажиров.

Кресло переднего пассажира вентилируется и обладает возможностью электрорегулировки по четырем различным направлениям. Отдельного внимания заслуживает мультимедийный центр с сенсорным экраном диагональю 14,8 дюйма и голосовым управлением.

Интересное из области безопасности — система предупреждения о фронтальном столкновении и помощи при экстренном торможении, в том числе при движении задним ходом. Реализована функция распознавания дорожных знаков, удержания автомобиля в полосе следования и оповещения о выезде за пределы разметки. Это не может не радовать и существенно влияет на комфорт в поездках на большие расстояния.

Комплектация Active с полным приводом подойдет тем, кто действительно любит экстремальные путешествия. Автомобиль преодолеет глубокую грязь, рыхлый песок и не потеряет управление даже на скользкой траве. Вся остальная «начинка» идентична базовой версии.

Топовое исполнение Supreme соответствует комплектации Ultimate, но дополнено системой интеллектуального полного привода ARDIS (All Road Drive Intelligent System), что позволяет кроссоверу легко преодолевать различные препятствия вне зависимости от типа покрытия и разгула стихии.

Благодаря интегрированному сервоусилителю тормозов IPB время подключения полноприводной системы, способной имитировать работу блокировки дифференциала, составляет менее 0,1 секунды. Модель отлично показывает себя в условиях бездорожья, при перепадах температур, а также на больших высотах. Система ARDIS при необходимости автоматически запускается на любой скорости. Доступны семь режимов движения — экономичный, стандартный, спортивный, внедорожный, а также для езды по снегу, песку и грязи.

Приобретая универсальный кроссовер JAECOO J7, вы получите предновогодний бонус — полис КАСКО* в подарок. Ваш новый автомобиль будет готов к экстремальным приключениям без страха за возможные последствия. Все комплектации доступны, как за наличный расчет, так и по программам трейд-ин и кредитования .

Пройти тест-драйв на автомобиле нового бренда можно и нужно в салоне официального дилера JAECOO «АГАТ» в Волгограде по адресу: шоссе Авиаторов, 2Б.

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