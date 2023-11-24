Экономика

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных вкладов на год

Экономика 24.11.2023 10:38
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24.11.2023 10:38


Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных предложений по вкладам в рублях на 1 год, подготовленного порталом Банки.ру. В десятке лучших депозитных продуктов – срочный вклад Уралсиба «Доход».

В исследовании рассматривались предложения от банков, входящих в Топ-30 по активам. Основным параметром оценки вкладов являлись процентная ставка и возможный доход, который вкладчик получит по окончании срока при размещении на вклад суммы в размере 500 000 рублей. Также учитывались дополнительные опции: возможность капитализации процентов, льготное досрочное расторжение договора, пополнение и частичное снятие, порядок выплаты процентов. Рейтинг был составлен по данным официальных сайтов банков на 20.11.2023 года.

Более подробно узнать об условиях вклада «Доход», а также о других депозитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-25-00 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 ноября 2023 года насчитывает 219 точек продаж, 1338 банкоматов и 282 платежных терминала.


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