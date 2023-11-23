«Красный Октябрь» начал работу на самой крупной выставке региона ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA





«Красный Октябрь» второй год подряд принимает участие в выставке «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2023». В этом году экспозиция металлургического завода посвящена 125-летию стальной истории предприятия.

В рамках промышленно-энергетического форума и специализированной выставки «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2023» предприятие также подпишет ряд соглашений, в том числе о сотрудничестве с крупным предприятием химической промышленности региона – АО «Каустик».

— Производственный и финансовый потенциал наших предприятий позволяет нам установить долгосрочное сотрудничество по поставке продукции, – отметил генеральный директор «Красного Октября» Константин Волков. — Я уверен во взаимовыгодном партнёрстве, которое будет продолжено и расширено в следующем году.





Также профильные службы завода приняли участие в ярмарке вакансий и панельной дискуссии, где обсудили с коллегами вопросы подготовки кадров для промышленных предприятий. Напомним, что «Красный Октябрь» активно ведет профориентационную работу среди студентов: на территории предприятия работает базовая кафедра «Металловедение, термическая обработка и обработка металлов давлением» Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ), проходят Дни открытых дверей в рамках проекта «Профессионалисте», также завод принимает участие в мероприятиях опорного вуза.





Выставка «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2023» – уникальная площадка на территории Южного федерального округа, позволяющая продемонстрировать достижения промышленных и энергетических предприятий Волгоградской области и других регионов России. Отраслевое мероприятие проходит на стадионе Волгоград Арена с 22 по 24 ноября и объединяет на одной площадке более 100 ведущих предприятий со всей страны и делегации из-за рубежа.

Реклама. АО "Корпорация Красный Октябрь" ИНН 3459080648