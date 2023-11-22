Экономика

ПСБ поддержит перспективные проекты промышленно-энергетического комплекса Волгоградской области

Экономика 22.11.2023 17:45
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22.11.2023 17:45


Сегодня, 22 ноября, Петр Фрадков, председатель ПСБ, во время рабочего визита в Волгоград встретился с Андреем Бочаровым, губернатором Волгоградской области.

В рамках встречи Петр Фрадков и Андрей Бочаров обсудили вопросы сотрудничества по ключевым социально-экономическим проектам региона, развитие технологичной финансовой инфраструктуры для населения и вопросы поддержки промышленных предприятий, сосредоточенных в Волгоградской области, уделив особое внимание реализации программы ПСБ по строительству жилья для работников ОПК и сотрудников бюджетной сферы.

В ходе визита Петр Фрадков также принял участие в Межрегиональном форуме и специализированной выставке предприятий «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2023». Банк выступил генеральным партнером крупнейшей на юге России площадки для демонстрации достижений отрасли и обсуждения мер поддержки высокотехнологичных производителей.

Открывая деловую программу форума, Петр Фрадков отметил: —В российской промышленности идут масштабные процессы – предприятия активно внедряют инициативы импортозамещения, проводят технологическое переоснащение, наращивают производство и осваивают новые рынки. ПСБ обладает всем необходимым финансовым и нефинансовым инструментарием для того, помочь промышленным предприятиям нарастить свой потенциал и расширить технологические возможности.

На форуме состоялось расширенное заседание совета Волгоградского регионального отделения Союза машиностроителей России, куратором которого выступает Петр Фрадков. Участники заседания оценили перспективы развития отрасли, а также остановились на задачах по подготовке технических кадров для промышленного сектора.

В текущих условиях структурной перестройки экономики особую актуальность приобретает вопрос подготовки квалифицированных кадров и инвестиций в человеческий капитал. ПСБ реализует целый ряд проектов, направленных на развитие инженерных кадров в стране и развитие мотивационных программ для сотрудников, занятых в российской промышленности, - подчеркнул Петр Фрадков.

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