В Волжском открылся новый социально значимый объект





Современный ритуальный комплекс открылся на улице Коммунистической в городе Волжский. За прошедшие два месяца здесь оказано более сотни услуг для горожан и жителей близлежащих районов области.

- Долгое время во втором по численности населения городе Волгоградской области – Волжском – отсутствовали условия для организации достойного прощания с покойным. Проводы умершего в последний путь зачастую проходили в условиях, далеких от достойного уровня, - рассказывает директор ООО "Волжское ритуальное предприятие "Память" Лидия Харитонова. - Часто родные и близкие были вынуждены прощаться с покойным дома, что не лучшим образом влияет на психологическое состояние тех, кто живет по соседству. Да и сама семья сталкивалась с массой неудобств и проблем, поскольку прощание приходилось проводить в тесной квартире или у подъезда многоэтажного дома. Не было в городе и своего останкохранилища для сохранения тел умерших и их предпохоронной подготовки, не было достаточного количества торжественно-траурно оформленных залов для проведения гражданских панихид, не предоставлялись и многие другие услуги, необходимые для организации достойной церемонии прощания.

Между тем, в больших городах нашей страны, к которым относится и Волжский, похороны уже давно проходят по-другому. Взять, к примеру, соседний Волгоград

– Вывести оказание ритуальных услуг на более высокий уровень, достойный памяти умерших жителей Волжского, могло решить строительство на территории муниципального округа современного ритуального комплекса, – отмечает Лидия Харитонова. – Мы понимали, конечно, что осуществление такого проекта за счет бюджета города затруднительно из-за нехватки средств. Поэтому наше предприятие предложило администрации Волжского решать вопросы развития похоронного дела с привлечением частных инвестиций.

Ритуальный комплекс города Волжского располагает всем необходимым, чтобы обеспечить достойные проводы покойного в последний путь. Он состоит из двух рядом стоящих зданий.





В первом организован прием граждан и оформление похорон, выставлены ритуальные товары, необходимые для проведения траурной церемонии. Здесь работает круглосуточная ритуальная служба, квалифицированные специалисты которой помогут оформить заказ на проведение похорон в соответствии с волеизъявлением покойного и пожеланиями родственников, включая кремацию. Выезд сотрудника службы на дом – бесплатно.

В соседнем здании расположены залы гражданских панихид, которые также часто называют залами прощания - специально предназначенные для этих целей помещения, оборудованные на современном техническом уровне и оформленные в траурно-торжественном стиле со всей необходимой атрибутикой. Имеющаяся видео- и аудиотехника позволяет показать фильм о жизни покойного или его фотографии под сопровождение траурной музыки.

В этом же здании расположено специальное отделение для сохранения тел умерших до дня похорон, оснащенное индивидуальными холодильными камерами, отвечающими требованиям САНПиН.

Сюда тело умершего доставляют катафалки круглосуточной службы перевозок, которая работает в соответствии с договором и по нормативам, утвержденным администрацией Волжского.

Квалифицированные специалисты подготовят тело покойного к церемонии прощания. Своевременность обращения родственников к профессионалам, а также грамотно проведенная санитарная и косметическая обработка тела, имеют большое значение для его сохранения до дня похорон.

Стоимость услуг за проведение похорон «Волжским ритуальным предприятием «Память», как отмечают на предприятии, вполне приемлема для большинства волжан. Его сотрудники готовы учесть пожелания родственников и подобрать подходящий для них вариант.

- У нас работают грамотные специалисты, прошедшие профессиональную подготовку, - говорит Лидия Харитонова. - Для них чужой беды не бывает. Конечно, мы желаем всем волжанам, чтобы горе и беда обходили их стороной. Ну, а если тяжёлая потеря всё же случится, мы не оставим один на один с бедой тех, кто к нам обратится.





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