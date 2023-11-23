Общество

В Волжском открылся новый социально значимый объект

Общество 23.11.2023 10:30
0
23.11.2023 10:30


Современный ритуальный комплекс открылся на улице Коммунистической в городе Волжский. За прошедшие два месяца здесь оказано более сотни услуг для горожан и жителей близлежащих районов области. 
- Долгое время во втором по численности населения городе Волгоградской области – Волжском – отсутствовали условия для организации достойного прощания с покойным. Проводы умершего в последний путь зачастую проходили в условиях, далеких от достойного уровня, - рассказывает директор ООО "Волжское ритуальное предприятие "Память" Лидия Харитонова. - Часто родные и близкие были вынуждены прощаться с покойным дома, что не лучшим образом влияет на психологическое состояние тех, кто живет по соседству. Да и сама семья сталкивалась с массой неудобств и проблем, поскольку прощание приходилось проводить в тесной квартире или у подъезда многоэтажного дома. Не было в городе и своего останкохранилища для сохранения тел умерших и их предпохоронной подготовки, не было достаточного количества торжественно-траурно оформленных залов для проведения гражданских панихид, не предоставлялись и многие другие услуги, необходимые для организации достойной церемонии прощания. 
Между тем, в больших городах нашей страны, к которым относится и Волжский, похороны уже давно проходят по-другому. Взять, к примеру, соседний Волгоград 
– Вывести оказание ритуальных услуг на более высокий уровень, достойный памяти умерших жителей Волжского, могло решить строительство на территории муниципального округа современного ритуального комплекса, – отмечает Лидия Харитонова. – Мы понимали, конечно, что осуществление такого проекта за счет бюджета города затруднительно из-за нехватки средств. Поэтому наше предприятие предложило администрации Волжского решать вопросы развития похоронного дела с привлечением частных инвестиций.
Ритуальный комплекс города Волжского располагает всем необходимым, чтобы обеспечить достойные проводы покойного в последний путь. Он состоит из двух рядом стоящих зданий.

 
В первом организован прием граждан и оформление похорон, выставлены ритуальные товары, необходимые для проведения траурной церемонии. Здесь работает круглосуточная ритуальная служба, квалифицированные специалисты которой помогут оформить заказ на проведение похорон в соответствии с волеизъявлением покойного и пожеланиями родственников, включая кремацию. Выезд сотрудника службы на дом – бесплатно.
 
В соседнем здании расположены залы гражданских панихид, которые также часто называют залами прощания - специально предназначенные для этих целей помещения, оборудованные на современном техническом уровне и оформленные в траурно-торжественном стиле со всей необходимой атрибутикой. Имеющаяся видео- и аудиотехника позволяет показать фильм о жизни покойного или его фотографии под сопровождение траурной музыки.
 
В этом же здании расположено специальное отделение для сохранения тел умерших до дня похорон, оснащенное индивидуальными холодильными камерами, отвечающими требованиям САНПиН.
 
Сюда тело умершего доставляют катафалки круглосуточной службы перевозок, которая работает в соответствии с договором и по нормативам, утвержденным администрацией Волжского. 
 
Квалифицированные специалисты подготовят тело покойного к церемонии прощания. Своевременность обращения родственников к профессионалам, а также грамотно проведенная санитарная и косметическая обработка тела, имеют большое значение для его сохранения до дня похорон.
 
Стоимость услуг за проведение похорон «Волжским ритуальным предприятием «Память», как отмечают на предприятии, вполне приемлема для большинства волжан. Его сотрудники готовы учесть пожелания родственников и подобрать подходящий для них вариант. 
- У нас работают грамотные специалисты, прошедшие профессиональную подготовку, - говорит Лидия Харитонова. - Для них чужой беды не бывает. Конечно, мы желаем всем волжанам, чтобы горе и беда обходили их стороной. Ну, а если тяжёлая потеря всё же случится, мы не оставим один на один с бедой тех, кто к нам обратится.
Адрес ритуального комплекса: г. Волжский, ул. Коммунистическая, 25 «Б» тел.: (8443) 243-243, e-mail: vrp-memory@mail.ru, сайт: www.memory-vlz.ru

Реклама. ООО «Волжское ритуальное предприятие «Память» ИНН 3435002707

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.11.2023 14:13
Общество 23.11.2023 14:13
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2023 13:51
Общество 23.11.2023 13:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.11.2023 12:03
Общество 23.11.2023 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2023 11:33
Общество 23.11.2023 11:33
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2023 11:30
Общество 23.11.2023 11:30
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2023 10:34
Общество 23.11.2023 10:34
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2023 10:17
Общество 23.11.2023 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2023 10:15
Общество 23.11.2023 10:15
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2023 22:02
Общество 22.11.2023 22:02
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2023 21:33
Общество 22.11.2023 21:33
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2023 20:19
Общество 22.11.2023 20:19
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2023 19:56
Общество 22.11.2023 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2023 19:26
Общество 22.11.2023 19:26
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2023 18:08
Общество 22.11.2023 18:08
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2023 15:55
Общество 22.11.2023 15:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:13
Под Волгоградом открыли аллею памяти погибших выпускников сельской школыСмотреть фотографии
13:51
Волгоградские школьники спасли от вырубки 102 дереваСмотреть фотографии
13:13
Волгоградский облсуд ужесточил приговор экс-судье из Адыгеи за взяткуСмотреть фотографии
12:58
«Куда же больше?»: цены на яйца в Волгоградской области взлетели за неделю на 12%Смотреть фотографии
12:49
Дети Волгоградской области переключились с TikTok на мессенджерыСмотреть фотографии
12:03
Чиновникам и депутатам в Волгоградской области второй раз за год поднимут зарплатыСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде семи участникам СВО вручили медали и подаркиСмотреть фотографии
11:30
Волгоградскую пенсионерку уличили в афере с иностранцамиСмотреть фотографии
10:34
Телеканал экс-депутата гордумы Волгограда закрывают из-за нарушенийСмотреть фотографии
10:30
В Волжском открылся новый социально значимый объектСмотреть фотографии
10:17
«Приходите позже»: волгоградцы пожаловались на невозможность сдать кровь на анализ в поликлиникеСмотреть фотографии
10:15
Муниципальное телевидение Волгограда отмечает 30-летиеСмотреть фотографии
10:04
В Волгоградской области «Нива» столкнула «Ладу Гранту» в кювет: погиб водительСмотреть фотографии
09:47
УФСБ возбудило дело на волгоградку из-за видео ВКонтакте в поддержку «Азова»*Смотреть фотографии
08:53
Баскетболистки волгоградского «Динамо» начали борьбу за чемпионство в ЮФО и СКФОСмотреть фотографии
08:40
РПН разъяснил ситуацию с вирусной пневмонией в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:03
Три вида автомобильного топлива подешевели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:02
Несколько сот жителей Волгоградской области заключили контракт с МОСмотреть фотографии
21:33
«Деньги уже выделены»: в школу под Волгоградом переселят дошколят из аварийного детсадаСмотреть фотографии
20:19
В двух поселениях Волгоградской области объявлен карантин по бешенствуСмотреть фотографии
19:56
После скандала с «золотым парашютом» сменили главу Серафимовичского районаСмотреть фотографии
19:26
Суд разрешил Волжскому молсыркомбинату производить сливочное маслоСмотреть фотографии
18:08
«Он был настоящим патриотом»: под Волгоградом простились с погибшим на СВО Сергеем РусовымСмотреть фотографии
17:45
ПСБ поддержит перспективные проекты промышленно-энергетического комплекса Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:31
«Там могут быть волгоградцы»: в Ульяновской области с тепловозом столкнулся поезд Пермь-АдлерСмотреть фотографии
16:56
Суд в Подмосковье подтвердил приговор генералу СК Музраеву из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:55
Водителей предупредили об ухудшении ситуации на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
15:42
Волгоградскую область просят помочь в переработке манго и ананасов из ГвинеиСмотреть фотографии
15:26
Волгоградцы сообщают о сбоях VKСмотреть фотографии
15:14
Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа представил на ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA VR-технологииСмотреть фотографии
 