



Исследование о формировании новых, в том числе финансовых привычек у россиян провел ВТБ. Более половины опрошенных поделились, что хотели бы избавиться от привычки слишком много тратить, а четверть признались, что чрезмерно занимаются онлайн-шоппингом. 85% человек отметили, что сервисы банков должны помогать формировать полезные финансовые привычки.

Исследование показало, что женщины более восприимчивы к новым привычкам, чем мужчины. Сложнее всего россияне привыкают к изменениям в профессиональной и личной сферах (42% и 39% опрошенных соответственно). Кроме того, мужчинам труднее адаптироваться к новому рабочему месту, коллективу и компании, а женщинам — к переменам в общении с друзьями и любимыми.

Около 80% опрошенных не признают, что им сложно пересматривать свое финансовое поведение, а 6% респондентов не хотят обрести новые привычки в этой сфере. При этом абсолютное большинство уверено в необходимости улучшения финансовой грамотности и считает, что банки должны помогать своим клиентам в этом.

Учимся копить

Подавляющее большинство россиян указали, что хотят научиться копить, а каждый второй мечтает начать инвестировать. Накопление сложнее всего дается женщинам — 72% из них хотели бы выработать такую привычку, при этом 35% из них считают, что тратят на себя недостаточно. Привычкой инвестировать же чаще всего хотят обзавестись жители Москвы с высшим образованием.

Нельзя накопить, продолжая тратить — в этом признались 57% опрошенных, которые хотят избавиться от привычки тратить деньги на все подряд. Слишком частым онлайн-шопингом грешат 24% россиян — чаще женщины (30%), чем мужчины (17%). Реже всего на эту пагубную привычку жалуются респонденты в возрасте от 46 до 60 лет (20%), а чаще всего — в возрасте до 35 лет (почти 30%). На чрезмерную бережливость же жалуется только каждый пятый опрошенный.

Вырабатываем привычки

При формировании привычек половина тех, кто старается их вырабатывать, пользуется теми или иными инструментами. Популярнее всего приложения-трекеры: их установили 30% респондентов. 21% продолжают пользоваться бумажными тетрадями или дневниками, а из менее популярных инструментов россияне отметили чек-листы и даже резиночку на руке. По мнению опрошенных, в деле получения новой привычки важна поддержка группы: половина из стремящихся учиться новому отметили, что единомышленники или совместные занятия помогают им быстрее приобрести новую привычку (51%).

С финансовыми привычками россиянам работать сложнее: чтобы выработать их для 92% опрошенных нужно повысить уровень финансовой грамотности. За помощью в этом вопросе 36% обращаются к советам из социальных сетей. При этом, по мнению большинства, банк должен предлагать инструменты для этого, такие как, например, приложения и веб-сервисы. Но очевидно, что в связи с санкционными ограничениями пользоваться такими сервисами стало сложнее: каждый четвертый опрошенный отмечает, что пользоваться услугами банка онлайн стало сложнее, при этом 43% уже используют веб-версию. Многие привыкли к удобному и полезному онлайн-банкингу — 85% участников исследования считают, что важную роль в формировании полезных финансовых привычек играют банковские приложения и сервисы, поэтому различные блокировки и смена форматов работы приложений существенно отразились на пользовательском опыте клиентов.

Банки, подстраиваясь под текущую повестку, были вынуждены искать возможности доступа к мобильному банку.

- Привычки помогают нам справляться с рутинными делами, не задумываясь о самом процессе. Неудивительно, что смена привычек ставит многих в тупик. Исследование хорошо показывает определенные тренды в финансовой сфере: у респондентов есть большой интерес к инвестированию, к накоплению, присутствует обеспокоенность по поводу того, какую нагрузку на персональный бюджет оказывает онлайн-шоппинг; многие понимают необходимость внедрения новых повседневных ритуалов и ищут удобные технические возможности для этого. Одной из таких возможностей становится онлайн-банкинг, — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.

Исследование проводилось в ноябре 2023 года с участием 1500 человек в возрасте от 18 до 60 лет, живущих в российских городах с населением от 100 тыс. человек.