Экономика

Каждый четвертый россиянин считает чрезмерный онлайн-шоппинг своей пагубной привычкой

Экономика 22.11.2023 17:27
0
22.11.2023 17:27


Исследование о формировании новых, в том числе финансовых привычек у россиян провел ВТБ. Более половины опрошенных поделились, что хотели бы избавиться от привычки слишком много тратить, а четверть признались, что чрезмерно занимаются онлайн-шоппингом. 85% человек отметили, что сервисы банков должны помогать формировать полезные финансовые привычки.
Исследование показало, что женщины более восприимчивы к новым привычкам, чем мужчины. Сложнее всего россияне привыкают к изменениям в профессиональной и личной сферах (42% и 39% опрошенных соответственно). Кроме того, мужчинам труднее адаптироваться к новому рабочему месту, коллективу и компании, а женщинам — к переменам в общении с друзьями и любимыми.
Около 80% опрошенных не признают, что им сложно пересматривать свое финансовое поведение, а 6% респондентов не хотят обрести новые привычки в этой сфере. При этом абсолютное большинство уверено в необходимости улучшения финансовой грамотности и считает, что банки должны помогать своим клиентам в этом.
 Учимся копить
Подавляющее большинство россиян указали, что хотят научиться копить, а каждый второй мечтает начать инвестировать. Накопление сложнее всего дается женщинам — 72% из них хотели бы выработать такую привычку, при этом 35% из них считают, что тратят на себя недостаточно. Привычкой инвестировать же чаще всего хотят обзавестись жители Москвы с высшим образованием.
 Нельзя накопить, продолжая тратить — в этом признались 57% опрошенных, которые хотят избавиться от привычки тратить деньги на все подряд. Слишком частым онлайн-шопингом грешат 24% россиян — чаще женщины (30%), чем мужчины (17%).  Реже всего на эту пагубную привычку жалуются респонденты в возрасте от 46 до 60 лет (20%), а чаще всего — в возрасте до 35 лет (почти 30%). На чрезмерную бережливость же жалуется только каждый пятый опрошенный. 
 Вырабатываем привычки
При формировании привычек половина тех, кто старается их вырабатывать, пользуется теми или иными инструментами. Популярнее всего приложения-трекеры: их установили 30% респондентов. 21% продолжают пользоваться бумажными тетрадями или дневниками, а из менее популярных инструментов россияне отметили чек-листы и даже резиночку на руке. По мнению опрошенных, в деле получения новой привычки важна поддержка группы: половина из стремящихся учиться новому отметили, что единомышленники или совместные занятия помогают им быстрее приобрести новую привычку (51%).
С финансовыми привычками россиянам работать сложнее: чтобы выработать их для 92% опрошенных нужно повысить уровень финансовой грамотности. За помощью в этом вопросе 36% обращаются к советам из социальных сетей. При этом, по мнению большинства, банк должен предлагать инструменты для этого, такие как, например, приложения и веб-сервисы. Но очевидно, что в связи с санкционными ограничениями пользоваться такими сервисами стало сложнее: каждый четвертый опрошенный отмечает, что пользоваться услугами банка онлайн стало сложнее, при этом 43% уже используют веб-версию. Многие привыкли к удобному и полезному онлайн-банкингу — 85% участников исследования считают, что важную роль в формировании полезных финансовых привычек играют банковские приложения и сервисы, поэтому различные блокировки и смена форматов работы приложений существенно отразились на пользовательском опыте клиентов. 
Банки, подстраиваясь под текущую повестку, были вынуждены искать возможности доступа к мобильному банку. 
- Привычки помогают нам справляться с рутинными делами, не задумываясь о самом процессе. Неудивительно, что смена привычек ставит многих в тупик. Исследование хорошо показывает определенные тренды в финансовой сфере: у респондентов есть большой интерес к инвестированию, к накоплению, присутствует обеспокоенность по поводу того, какую нагрузку на персональный бюджет оказывает онлайн-шоппинг; многие понимают необходимость внедрения новых повседневных ритуалов и ищут удобные технические возможности для этого. Одной из таких возможностей становится онлайн-банкинг, — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.
 Исследование проводилось в ноябре 2023 года с участием 1500 человек в возрасте от 18 до 60 лет, живущих в российских городах с населением от 100 тыс. человек.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
22.11.2023 17:45
Экономика 22.11.2023 17:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.11.2023 15:42
Экономика 22.11.2023 15:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.11.2023 15:14
Экономика 22.11.2023 15:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.11.2023 11:37
Экономика 22.11.2023 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.11.2023 11:31
Экономика 22.11.2023 11:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.11.2023 20:43
Экономика 21.11.2023 20:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.11.2023 14:05
Экономика 21.11.2023 14:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.11.2023 12:51
Экономика 21.11.2023 12:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.11.2023 09:42
Экономика 21.11.2023 09:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.11.2023 09:34
Экономика 21.11.2023 09:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.11.2023 18:40
Экономика 20.11.2023 18:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.11.2023 11:33
Экономика 20.11.2023 11:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.11.2023 16:14
Экономика 17.11.2023 16:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2023 07:14
Экономика 17.11.2023 07:14
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.11.2023 06:16
Экономика 17.11.2023 06:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:33
«Деньги уже выделены»: в школу под Волгоградом переселят дошколят из аварийного детсадаСмотреть фотографии
20:19
В двух поселениях Волгоградской области объявлен карантин по бешенствуСмотреть фотографии
19:56
После скандала с «золотым парашютом» сменили главу Серафимовичского районаСмотреть фотографии
19:26
Суд разрешил Волжскому молсыркомбинату производить сливочное маслоСмотреть фотографии
18:08
«Он был настоящим патриотом»: под Волгоградом простились с погибшим на СВО Сергеем РусовымСмотреть фотографии
17:45
ПСБ поддержит перспективные проекты промышленно-энергетического комплекса Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:31
«Там могут быть волгоградцы»: в Ульяновской области с тепловозом столкнулся поезд Пермь-АдлерСмотреть фотографии
16:56
Суд в Подмосковье подтвердил приговор генералу СК Музраеву из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:55
Водителей предупредили об ухудшении ситуации на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
15:42
Волгоградскую область просят помочь в переработке манго и ананасов из ГвинеиСмотреть фотографии
15:26
Волгоградцы сообщают о сбоях VKСмотреть фотографии
15:14
Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа представил на ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA VR-технологииСмотреть фотографии
15:07
«Стоим по несколько часов»: волгоградцы после резкого похолодания атаковали шиномонтажкиСмотреть фотографии
14:12
Волейболистки «Волжаночки» с переменным успехом отыграли в ТаганрогеСмотреть фотографии
13:07
Заграничный отдых для волгоградцев подешевел на 5%Смотреть фотографии
12:54
Под Волгоградом подросток 81 раз обманул продавцов в магазинеСмотреть фотографии
12:13
Троих волгоградцев осудят за браконьерскую рыбалку у плотины Волжской ГЭССмотреть фотографии
11:42
В Волгограде «добрая» соседка лишила пенсионерку квартирыСмотреть фотографии
11:31
Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Петром ФрадковымСмотреть фотографии
11:21
С МУПа в Котово взыскали 2,6 млн рублей за загрязнение реки Малая Казанка фекалиямиСмотреть фотографии
11:05
«Покатал до смерти»: в Волгограде водителя протаранившего столб микроавтобуса изолировали на 5 летСмотреть фотографии
11:00
Идея ВТЗ признана лучшей в рамках национального Кубка рационализаторовСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде двое пенсионеров бесследно пропали после совместной прогулкиСмотреть фотографии
10:17
Водитель иномарки скрылся после наезда на двух девушек в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:24
На севере Волгограда поезд протаранил автомобильСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде прошел Всероссийский конкурс бизнес-проектов школьников и студентов колледжейСмотреть фотографии
09:09
«Стояли полчаса»: в Волгограде намертво встали автомобили из-за ДТП перед ТулакаСмотреть фотографии
08:25
Три желтых уровня опасности объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:49
«Ситиматик-Волгоград» напрасно обиделся на прокуратуру из-за мусорного коллапсаСмотреть фотографии
21:35
Ленин и лозунги из прошлого. Здание для нового центра культуры в Волгограде показали изнутриСмотреть фотографии
 