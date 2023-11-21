



Билайн проанализировал интернет-активность пользователей в ходе товарищеского матча между сборными России и Кубы 20 ноября на стадионе «Волгоград-Арена».

По данным внутренней статистики, во время игры пользователи билайн отправили 1134 гигабайт, что эквивалентно 970 тыс. фото для соцсетей или 60 тыс. коротких видео.

—Более 40 тысяч болельщиков, присутствовавших на матче, активно делились своими впечатлениями от игры. Как показала наша статистика, они не только активно поддерживали нашу команду, но и отправляли фото и видео своим друзьям после каждого забитого гола, — прокомментировал директор Волгоградского отделения билайн Егор Лопушков. — Сеть билайн успешно справилась с тысячами таких интернет-«бомбардиров», несмотря на большую нагрузку. В ходе игры скорость мобильного интернета на скачивание в среднем составляла около 46 Мбит/с, на загрузку - 6,5 Мбит/с. Клиентов билайн порадовали и наша сборная, и наш интернет.

Ранее билайн сообщил о том, что технические специалисты оператора модернизировали 30 базовых станций, обслуживающих чашу стадиона «Волгоград-Арена». Благодаря объединению спектра частот в единую полосу скорость мобильного интернета для футбольных болельщиков после модернизации сети на стадионе в Волгограде выросла в 1,5 раза.

Стадион «Волгоград Арена», как известно, был построен к Чемпионату мира по футболу-2018. На нем установлен современный комплекс связи из 30 базовых станций и 414 антенн. 26 из них обслуживают зрительские трибуны.