Общество

В Волгограде прошел Всероссийский конкурс бизнес-проектов школьников и студентов колледжей

Общество 22.11.2023 09:13
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22.11.2023 09:13


В Волгограде состоялся Всероссийский конкурс бизнес-проектов школьников и студентов колледжей на базе средней школы «Бизнес-гимназия». Из 32 участников в финал вышли 16 будущих предпринимателей Волгограда, Волгоградской области и других городов РФ (Кемерово, Ростовская область, Ставропольский край и др.) в возрасте от 14 до 18 лет, которые представили на суд жюри свои идеи. 

Организаторами выступили «Бизнес-гимназия» совместно с кафедрой социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента в образовании ГАУ ДПО «Волгоградская академия последипломного образования» в рамках реализации программы региональной инновационной площадки «Проектирование системы профориентационного сопровождения как средство формирования финансовой грамотности обучающихся».

— За долгие годы сложились тесные связи между Волгоградской академией последипломного образования и «Бизнес-гимназией». Актуальность сегодняшнего конкурса обусловлена значимостью подготовки учеников и студентов к жизни, формированию экономического сознания, дает знания о новых профессиях в сфере бизнеса, — отметила д. п. н., Почетный профессор Российской академии образования, Почетный работник высшего профессионального образования, ректор ГАУ ДПО «ВГАПО» Светлана Куликова. 


Цель конкурса — выявление и поддержка перспективных участников программы, повышение качества составления бизнес-планов и содействие росту их инвестиционной привлекательности.

Торжественное мероприятие открыли учащиеся «Бизнес-гимназии», исполнив трогательную песню о России.

С приветственным словом выступили организаторы и члены жюри — известные бизнесмены, доктора и кандидаты наук ведущих волгоградских вузов. 


— Конкурс бизнес–проектов — это результат деятельности региональной инновационной площадки «Бизнес–гимназии» в течение 3-х лет по финансовой подготовке учащихся. Мы создаем условия для реализации предпринимательской инициативы учащихся, повышаем их финансовую грамотность и помогаем определиться с будущей профессией, — подчеркнула директор АНОО средней школы «Бизнес-гимназия» г. Волгограда, член общественного совета при комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, Почетный работник воспитания и просвещения РФ Инга Ващенко.

Участники конкурса защищали свои работы очно на сцене и в режиме онлайн, презентовав проекты в области школьного туризма, развития растениеводства и садоводства, проектирования зданий, открытия ресторанов и закусочных, изготовления современных строительных материалов и др.

Члены жюри, изучив работы участников конкурса, делали замечания, давали советы и делились своим опытом. 


Все финалисты были награждены дипломами и подарками от организаторов и членов жюри. Победители и призеры получили денежные сертификаты номиналом 100, 60 и 50 тысяч рублей.

Реклама. АНОО средняя школа «Бизнес-гимназия» ИНН 3443140740

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