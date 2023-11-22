Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа представил на ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA VR-технологии

Крупнейшая промышленная выставка региона «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2023» открылась сегодня на Волгоград Арена. Свои достижения здесь представляют крупнейшие промышленные предприятия региона, среди них – Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.

Центром экспозиции стали цифровые технологии. ВНПЗ представил используемый для обучения работников VR-тренажер.

Примерить VR-очки и попробовать пройти обучение по работам на высоте, наливу цистерн или любой другой из шести представленных программ может любой желающий. Все программы созданы под руководством специалистов завода.

Акцент на цифровизацию производства на ВНПЗ делают неслучайно. На предприятии внедрена технология «Мобильный обходчик» и интеллектуальное видеонаблюдение, основанное на нейросетевых технологиях. Производственными процессами заводчане управляют удаленно - из высокотехнологичного Центра управления производством.





Также в рамках выставки нефтепереработчики представили образцы своей продукции, среди которой, помимо бензина, дизеля и базовых масел- основа бурового раствора марки ОБР-3А. Этот продукт уже сегодня стал лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».