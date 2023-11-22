Экономика

Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа представил на ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA VR-технологии

Экономика 22.11.2023 15:14
0
22.11.2023 15:14


Крупнейшая промышленная выставка региона «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2023» открылась сегодня на Волгоград Арена. Свои достижения здесь представляют крупнейшие промышленные предприятия региона,  среди них – Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.

Центром экспозиции стали цифровые технологии. ВНПЗ представил используемый для обучения работников VR-тренажер. 

Примерить VR-очки и попробовать пройти обучение по работам на высоте, наливу цистерн или любой другой из шести представленных программ может любой желающий. Все программы созданы под руководством специалистов завода. 

Акцент на цифровизацию производства на ВНПЗ делают неслучайно. На предприятии внедрена технология «Мобильный обходчик» и интеллектуальное видеонаблюдение, основанное на нейросетевых технологиях. Производственными процессами заводчане управляют удаленно - из высокотехнологичного Центра управления производством.


Также в рамках выставки нефтепереработчики представили образцы своей продукции, среди которой, помимо бензина, дизеля и базовых масел- основа бурового раствора марки ОБР-3А. Этот продукт уже сегодня стал лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». 

Реклама. ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" ИНН 3448017919

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
22.11.2023 15:42
Экономика 22.11.2023 15:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.11.2023 11:37
Экономика 22.11.2023 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.11.2023 11:31
Экономика 22.11.2023 11:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.11.2023 20:43
Экономика 21.11.2023 20:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.11.2023 14:05
Экономика 21.11.2023 14:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.11.2023 12:51
Экономика 21.11.2023 12:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.11.2023 09:42
Экономика 21.11.2023 09:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.11.2023 09:34
Экономика 21.11.2023 09:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.11.2023 18:40
Экономика 20.11.2023 18:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.11.2023 11:33
Экономика 20.11.2023 11:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.11.2023 16:14
Экономика 17.11.2023 16:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2023 07:14
Экономика 17.11.2023 07:14
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.11.2023 06:16
Экономика 17.11.2023 06:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.11.2023 19:40
Экономика 16.11.2023 19:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.11.2023 16:28
Экономика 16.11.2023 16:28
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:56
Суд в Подмосковье подтвердил приговор генералу СК Музраеву из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:56
Как оформить подключение корпоративной связи за пять минутСмотреть фотографии
15:55
Водителей предупредили об ухудшении ситуации на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
15:42
Волгоградскую область просят помочь в переработке манго и ананасов из ГвинеиСмотреть фотографии
15:26
Волгоградцы сообщают о сбоях VKСмотреть фотографии
15:14
Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа представил на ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA VR-технологииСмотреть фотографии
15:07
«Стоим по несколько часов»: волгоградцы после резкого похолодания атаковали шиномонтажкиСмотреть фотографии
14:12
Волейболистки «Волжаночки» с переменным успехом отыграли в ТаганрогеСмотреть фотографии
13:07
Заграничный отдых для волгоградцев подешевел на 5%Смотреть фотографии
12:54
Под Волгоградом подросток 81 раз обманул продавцов в магазинеСмотреть фотографии
12:13
Троих волгоградцев осудят за браконьерскую рыбалку у плотины Волжской ГЭССмотреть фотографии
11:42
В Волгограде «добрая» соседка лишила пенсионерку квартирыСмотреть фотографии
11:31
Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Петром ФрадковымСмотреть фотографии
11:21
С МУПа в Котово взыскали 2,6 млн рублей за загрязнение реки Малая Казанка фекалиямиСмотреть фотографии
11:05
«Покатал до смерти»: в Волгограде водителя протаранившего столб микроавтобуса изолировали на 5 летСмотреть фотографии
11:00
Идея ВТЗ признана лучшей в рамках национального Кубка рационализаторовСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде двое пенсионеров бесследно пропали после совместной прогулкиСмотреть фотографии
10:17
Водитель иномарки скрылся после наезда на двух девушек в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:24
На севере Волгограда поезд протаранил автомобильСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде прошел Всероссийский конкурс бизнес-проектов школьников и студентов колледжейСмотреть фотографии
09:09
«Стояли полчаса»: в Волгограде намертво встали автомобили из-за ДТП перед ТулакаСмотреть фотографии
08:25
Три желтых уровня опасности объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:49
«Ситиматик-Волгоград» напрасно обиделся на прокуратуру из-за мусорного коллапсаСмотреть фотографии
21:35
Ленин и лозунги из прошлого. Здание для нового центра культуры в Волгограде показали изнутриСмотреть фотографии
21:12
Остались на дне. Волгоградский «Каустик» в Саратове потерпел восьмое поражениеСмотреть фотографии
20:43
Камышинскую ТЭЦ требуют признать банкротомСмотреть фотографии
20:03
В Быковской ЦРБ назначили нового главного врачаСмотреть фотографии
19:15
Старую тротуарную плитку из центра Волгограда обнаружили в овраге у СНТСмотреть фотографии
18:07
«Эпидемии нет»: под Волгоградом учащихся техникума перевели на дистант из-за вирусной пневмонииСмотреть фотографии
17:42
В Волгограде без разрушения асфальта поменяли трубопровод под дорогойСмотреть фотографии
 