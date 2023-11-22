Общество

Идея ВТЗ признана лучшей в рамках национального Кубка рационализаторов

Общество 22.11.2023 11:00
0
22.11.2023 11:00


Команда Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), завоевала золотую медаль III Кубка по рационализации и производительности в компетенции «Оптимизация процесса обслуживания межрельсовых скреплений железнодорожного полотна».

В ходе турнира команда ВТЗ предложила проект по созданию автоматизированного устройства, упрощающего трудоемкие ручные операции во время проведения ремонтных работ на путях. Внедрение рационализаторского предложения позволяет выйти на максимальный уровень автоматизации, повысить качество обслуживания пути и производительность труда.

Команду ВТЗ представили пять специалистов, проявивших себя наиболее активно в рационализаторском движении предприятия. В ходе турнира они решали реальную производственную задачу и предложили наиболее эффективное решение, готовое к внедрению в производственные процессы предприятий. В компании поощряют инициативы сотрудников, и победе в конкурсе способствовала активная рационализаторская работа на местах, – сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

III Кубок по рационализации и производительности проходил совместно с международным чемпионатом высокотехнологичных профессий «Хайтек-2023» на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» и объединил более 350 конкурсантов и экспертов рационализаторов по 11 конкурсным направлениям. ВТЗ участвовал в конкурсе впервые.

Волжский трубный завод (ВТЗ)  является одним из ведущих российских предприятий трубной отрасли. В состав ТМК входит с 2002 года. Производственная мощность завода составляет 900 тыс. тонн стали и 2 млн тонн труб в год. Предприятие производит более 800 типоразмеров труб, количество работающих — более 10 тыс. человек. На ВТЗ производят бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической и автомобильной отраслей, машиностроения и теплоэнергетики.

Реклама. АО "Волжский трубный завод" ИНН 3435900186

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.11.2023 11:42
Общество 22.11.2023 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2023 10:31
Общество 22.11.2023 10:31
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2023 09:13
Общество 22.11.2023 09:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.11.2023 08:25
Общество 22.11.2023 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2023 21:35
Общество 21.11.2023 21:35
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2023 18:07
Общество 21.11.2023 18:07
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2023 17:42
Общество 21.11.2023 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2023 17:19
Общество 21.11.2023 17:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.11.2023 16:29
Общество 21.11.2023 16:29
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2023 15:39
Общество 21.11.2023 15:39
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2023 15:06
Общество 21.11.2023 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2023 14:55
Общество 21.11.2023 14:55
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2023 13:09
Общество 21.11.2023 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2023 12:23
Общество 21.11.2023 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.11.2023 10:27
Общество 21.11.2023 10:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:13
Троих волгоградцев осудят за браконьерскую рыбалку у плотины Волжской ГЭССмотреть фотографии
11:42
В Волгограде «добрая» соседка лишила пенсионерку квартирыСмотреть фотографии
11:31
Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Петром ФрадковымСмотреть фотографии
11:21
С МУПа в Котово взыскали 2,6 млн рублей за загрязнение реки Малая Казанка фекалиямиСмотреть фотографии
11:05
«Покатал до смерти»: в Волгограде водителя протаранившего столб микроавтобуса изолировали на 5 летСмотреть фотографии
11:00
Идея ВТЗ признана лучшей в рамках национального Кубка рационализаторовСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде двое пенсионеров бесследно пропали после совместной прогулкиСмотреть фотографии
10:17
Водитель иномарки скрылся после наезда на двух девушек в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:24
На севере Волгограда поезд протаранил автомобильСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде прошел Всероссийский конкурс бизнес-проектов школьников и студентов колледжейСмотреть фотографии
09:09
«Стояли полчаса»: в Волгограде намертво встали автомобили из-за ДТП перед ТулакаСмотреть фотографии
08:25
Три желтых уровня опасности объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:49
«Ситиматик-Волгоград» напрасно обиделся на прокуратуру из-за мусорного коллапсаСмотреть фотографии
21:35
Ленин и лозунги из прошлого. Здание для нового центра культуры в Волгограде показали изнутриСмотреть фотографии
21:12
Остались на дне. Волгоградский «Каустик» в Саратове потерпел восьмое поражениеСмотреть фотографии
20:43
Камышинскую ТЭЦ требуют признать банкротомСмотреть фотографии
20:03
В Быковской ЦРБ назначили нового главного врачаСмотреть фотографии
19:15
Старую тротуарную плитку из центра Волгограда обнаружили в овраге у СНТСмотреть фотографии
18:07
«Эпидемии нет»: под Волгоградом учащихся техникума перевели на дистант из-за вирусной пневмонииСмотреть фотографии
17:42
В Волгограде без разрушения асфальта поменяли трубопровод под дорогойСмотреть фотографии
17:19
Сады Придонья поддерживают национальные приоритеты здорового питанияСмотреть фотографии
16:52
В Волгограде иномарка в темноте сбила перебегающую дорогу пенсионеркуСмотреть фотографии
16:29
В ЦПКиО раскрыли секрет чудо-пола будущего автодромаСмотреть фотографии
16:18
Работники ВТЗ посетили футбольный матч сборных России и КубыСмотреть фотографии
15:39
В здании с колоннами в центре Волгограда разместят культурно-образовательный центрСмотреть фотографии
15:06
Донецкая рулетка и музыка в окопах. Генпродюсер фестиваля «RT.Док: Время героев» – о Волгограде, доккино и людяхСмотреть фотографии
14:55
Обладмин выделил деньги на расселение разрушенного взрывом дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:53
Под окнами больницы в Волжском Волгоградской области нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
13:09
Бочаров обозначил проблему кадров в сфере культуры Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:51
Годовая инфляция в Волгоградской области ускорилась до 6,58%Смотреть фотографии
 