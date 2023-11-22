



Команда Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), завоевала золотую медаль III Кубка по рационализации и производительности в компетенции «Оптимизация процесса обслуживания межрельсовых скреплений железнодорожного полотна».

В ходе турнира команда ВТЗ предложила проект по созданию автоматизированного устройства, упрощающего трудоемкие ручные операции во время проведения ремонтных работ на путях. Внедрение рационализаторского предложения позволяет выйти на максимальный уровень автоматизации, повысить качество обслуживания пути и производительность труда.

— Команду ВТЗ представили пять специалистов, проявивших себя наиболее активно в рационализаторском движении предприятия. В ходе турнира они решали реальную производственную задачу и предложили наиболее эффективное решение, готовое к внедрению в производственные процессы предприятий. В компании поощряют инициативы сотрудников, и победе в конкурсе способствовала активная рационализаторская работа на местах, – сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

III Кубок по рационализации и производительности проходил совместно с международным чемпионатом высокотехнологичных профессий «Хайтек-2023» на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» и объединил более 350 конкурсантов и экспертов рационализаторов по 11 конкурсным направлениям. ВТЗ участвовал в конкурсе впервые.

Волжский трубный завод (ВТЗ) является одним из ведущих российских предприятий трубной отрасли. В состав ТМК входит с 2002 года. Производственная мощность завода составляет 900 тыс. тонн стали и 2 млн тонн труб в год. Предприятие производит более 800 типоразмеров труб, количество работающих — более 10 тыс. человек. На ВТЗ производят бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической и автомобильной отраслей, машиностроения и теплоэнергетики.

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