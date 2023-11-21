Работники ВТЗ посетили футбольный матч сборных России и Кубы





Более шестисот работников Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), благодаря поддержке ТМК посетили товарищеский матч по футболу между сборными России и Кубы, который прошел на стадионе «Волгоград Арена». Игру смогли посмотреть представители всех подразделений завода.

Перед началом матча болельщики от ВТЗ приняли участие в автограф-сессии со знаменитыми в прошлом игроками сборной России — Александром Самедовым, Денисом Глушаковым и Павлом Погребняком.

Почетную миссию — выводить футболистов на матч — поручили детям работников ВТЗ. 14 детей в возрасте от 5 до 11 лет в спортивной экипировке с логотипами ТМК и Российского футбольного союза (РФС) вышли с игроками на поле, после чего отправились на трибуны смотреть матч вместе с родителями.

—Игровой день стал большим футбольным праздником для семей работников предприятия, жителей Волгоградской области и многих других регионов России. Матч получился позитивным, зрелищным, корпоративным и семейным одновременно. Приятно, что в нашем городе проходят значимые соревнования и что это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству ТМК и РФС, — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

ТМК выступает партнером РФС с 2019 года и активно содействует развитию футбола в регионах присутствия. Ранее в ноябре ТМК и РФС организовали в Волгограде фестиваль «ТМК. Урок футбола», в котором приняли участие более 600 школьников из Волгоградской области. Год назад амбассадоры сборной России посетили Волжский и ВТЗ.

Волжский трубный завод (ВТЗ) является одним из ведущих российских предприятий трубной отрасли. В состав ТМК входит с 2002 года. Производственная мощность завода составляет 900 тыс. тонн стали и 2 млн тонн труб в год. Предприятие производит более 800 типоразмеров труб, количество работающих — более 10 тыс. человек. На ВТЗ производят бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической и автомобильной отраслей, машиностроения и теплоэнергетики.

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