



Здоровье и благополучие детей - главная забота семьи, государства и общества в целом. На сегодняшний день тема пищевой безопасности очень актуальна. Не обошли ее и на Всероссийском конгрессе «Нутрициология и диетология для здоровьесбережения населения России», на котором собрались представители академической науки, отраслевых научных центров, профильных министерств, организаторы здравоохранения, представители Федеральных органов исполнительной и законодательной власти.

Более 3500 тысяч человек, из них - 1500 тысячи в формате онлайн, рассмотрели вопросы оптимизации питания населения России, проблемы питания детей и подростков, качества и безопасности пищевой продукции, совершенствования нормативно-методической базы, новых и альтернативных источников пищи и многие другие.





Компания «Сады Придонья» не первый год принимает участие в конгрессе. У многих экспертов, собравшихся на мероприятии, была возможность напрямую задать вопросы специалистам компании о производстве соков, детского питания, растительных аналогов молочных и кисломолочных продуктов, а также продегустировать их.

– Гости внимательно изучали состав наших продуктов, - говорит менеджер по маркетингу по детскому питанию компании «Сады Придонья» Виктория Вахрамеева. - Педиатров и нутрициологов интересовали способы переработки фруктов и овощей, как мы сохраняем витамины и есть ли добавленный сахар. Наш состав прозрачен и вынесен на упаковку, а современные технологии производства помогают сохранить максимальное количество витаминов, делая, таким образом, нашу продукцию безопасной, полезной и вкусной для потребителей всех возрастов.

Предыдущий конгресс проводился пять лет назад, но, несмотря на эту вынужденную остановку, остался крупнейшим научным мероприятием и авторитетной площадкой для содержательного диалога ученых, врачей, ведущих российских и зарубежных экспертов, представителей органов государственной власти, специалистов агропромышленного комплекса.

- Здесь можно определить кратчайший путь превращения идей и научных разработок в реальные российские товары, препараты и рекомендации, - пояснил академик РАН, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

По мнению присутствовавших на конгрессе, за это время в России научились определять новые пищевые угрозы, сделали массу важных научных открытий. Пристальное внимание привлек к себе симпозиум «Немолочные альтернативы в детском питании и поиск баланса», а также доклад заведующего лабораторией возрастной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидата медицинских наук, доцента, Е.А. Пырьевой. Он касался современных течений в детском питании, полезных немолочных растительных продуктов, которые на сегодняшний день являются важным источником полезных микроэлементов и витаминов для организма ребенка.

Надо отметить, что компания «Сады Придонья» в конце 2017 года вывела на рынок линейку растительных продуктов – альтернативы молочной продукции. В компании считают, что производство безопасной и качественной продукции является приоритетной задачей не только для предприятия, но и для всей пищевой отрасли страны.

По оценкам экспертов работа различных площадок на конгрессе показала серьезный потенциал развития диетологии и нутрициологии в России, а главное, что новое поколение исследователей способно и готово значительно продвигать науку о здоровом питании и способствовать здоровьесбережению в нашей стране и во всем мире.

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