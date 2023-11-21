Общество

Сады Придонья поддерживают национальные приоритеты здорового питания

Общество 21.11.2023 17:19
0
21.11.2023 17:19


В Москве завершил работу XVIII Всероссийский конгресс с международным участием «Нутрициология и диетология для здоровьесбережения населения России», посвященный 300-летию Российской академии наук. Компания «Сады Придонья» поддержала важное мероприятие.

Здоровье и благополучие детей - главная забота семьи, государства и общества в целом. На сегодняшний день тема пищевой безопасности очень актуальна. Не обошли ее и на Всероссийском конгрессе «Нутрициология и диетология для здоровьесбережения населения России», на котором собрались представители академической науки, отраслевых научных центров, профильных министерств, организаторы здравоохранения, представители Федеральных органов исполнительной и законодательной власти.

Более 3500 тысяч человек, из них - 1500 тысячи в формате онлайн, рассмотрели вопросы оптимизации питания населения России, проблемы питания детей и подростков, качества и безопасности пищевой продукции, совершенствования нормативно-методической базы, новых и альтернативных источников пищи и многие другие.


Компания «Сады Придонья» не первый год принимает участие в конгрессе. У многих экспертов, собравшихся на мероприятии, была возможность напрямую задать вопросы специалистам компании о производстве соков, детского питания, растительных аналогов молочных и кисломолочных продуктов, а также продегустировать их.

– Гости внимательно изучали состав наших продуктов, - говорит менеджер по маркетингу по детскому питанию компании «Сады Придонья» Виктория Вахрамеева. - Педиатров и нутрициологов интересовали способы переработки фруктов и овощей, как мы сохраняем витамины и есть ли добавленный сахар. Наш состав прозрачен и вынесен на упаковку, а современные технологии производства помогают сохранить максимальное количество витаминов, делая, таким образом, нашу продукцию безопасной, полезной и вкусной для потребителей всех возрастов.

Предыдущий конгресс проводился пять лет назад, но, несмотря на эту вынужденную остановку, остался крупнейшим научным мероприятием и авторитетной площадкой для содержательного диалога ученых, врачей, ведущих российских и зарубежных экспертов, представителей органов государственной власти, специалистов агропромышленного комплекса.

- Здесь можно определить кратчайший путь превращения идей и научных разработок в реальные российские товары, препараты и рекомендации, - пояснил академик РАН, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

По мнению присутствовавших на конгрессе, за это время в России научились определять новые пищевые угрозы, сделали массу важных научных открытий. Пристальное внимание привлек к себе симпозиум «Немолочные альтернативы в детском питании и поиск баланса», а также доклад заведующего лабораторией возрастной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидата медицинских наук, доцента, Е.А. Пырьевой. Он касался современных течений в детском питании, полезных немолочных растительных продуктов, которые на сегодняшний день являются важным источником полезных микроэлементов и витаминов для организма ребенка.

Надо отметить, что компания «Сады Придонья» в конце 2017 года вывела на рынок линейку растительных продуктов – альтернативы молочной продукции. В компании считают, что производство безопасной и качественной продукции является приоритетной задачей не только для предприятия, но и для всей пищевой отрасли страны.

По оценкам экспертов работа различных площадок на конгрессе показала серьезный потенциал развития диетологии и нутрициологии в России, а главное, что новое поколение исследователей способно и готово значительно продвигать науку о здоровом питании и способствовать здоровьесбережению в нашей стране и во всем мире.

Реклама. АО "Сады Придонья" ИНН 3403014273

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.11.2023 18:07
Общество 21.11.2023 18:07
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2023 17:42
Общество 21.11.2023 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2023 16:29
Общество 21.11.2023 16:29
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2023 16:18
Общество 21.11.2023 16:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.11.2023 15:39
Общество 21.11.2023 15:39
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2023 15:06
Общество 21.11.2023 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2023 14:55
Общество 21.11.2023 14:55
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2023 13:09
Общество 21.11.2023 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2023 12:23
Общество 21.11.2023 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.11.2023 10:27
Общество 21.11.2023 10:27
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2023 09:32
Общество 21.11.2023 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2023 09:12
Общество 21.11.2023 09:12
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.11.2023 08:34
Общество 21.11.2023 08:34
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2023 08:13
Общество 21.11.2023 08:13
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2023 23:19
Общество 20.11.2023 23:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:03
В Быковской ЦРБ назначили нового главного врачаСмотреть фотографии
19:15
Старую тротуарную плитку из центра Волгограда обнаружили в овраге у СНТСмотреть фотографии
18:51
На мачте Россия-Куба болельщиков порадовали наши игроки и мобильный интернетСмотреть фотографии
18:07
«Эпидемии нет»: под Волгоградом учащихся техникума перевели на дистант из-за вирусной пневмонииСмотреть фотографии
17:42
В Волгограде без разрушения асфальта поменяли трубопровод под дорогойСмотреть фотографии
17:19
Сады Придонья поддерживают национальные приоритеты здорового питанияСмотреть фотографии
16:52
В Волгограде иномарка в темноте сбила перебегающую дорогу пенсионеркуСмотреть фотографии
16:29
В ЦПКиО раскрыли секрет чудо-пола будущего автодромаСмотреть фотографии
16:18
Работники ВТЗ посетили футбольный матч сборных России и КубыСмотреть фотографии
15:39
В здании с колоннами в центре Волгограда разместят культурно-образовательный центрСмотреть фотографии
15:06
Донецкая рулетка и музыка в окопах. Генпродюсер фестиваля «RT.Док: Время героев» – о Волгограде, доккино и людяхСмотреть фотографии
14:55
Обладмин выделил деньги на расселение разрушенного взрывом дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:53
Под окнами больницы в Волжском Волгоградской области нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
13:09
Бочаров обозначил проблему кадров в сфере культуры Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:51
Годовая инфляция в Волгоградской области ускорилась до 6,58%Смотреть фотографии
12:23
Волгоградская студентка исполнила мечту и прошла стажировку у московского кутюрьеСмотреть фотографии
11:57
Флаги за тысячу, болельщики-камикадзе и скромный «Валера»: Волгоград проводил большой футбольный праздникСмотреть фотографии
11:21
Волгоградца обманула фальшивая проститутка из КоломныСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде разыскивают сбежавшего после ДТП водителяСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде заменили на новые все автобусы на маршрутах №35 и №55Смотреть фотографии
09:56
В Волгограде двух начальников слесаря осудят за сломанную на работе ногуСмотреть фотографии
09:42
63% волгоградцев ждут повышения зарплаты в 2024 годуСмотреть фотографии
09:32
Трассы в Волгоградской области обрабатывают от гололеда 132 спецмашиныСмотреть фотографии
09:12
Более чем 12 тысяч счетчиков «Волгоградэнергосбыт» установил и заменил в этом годуСмотреть фотографии
08:52
Главный тренер сборной России раскритиковал песню «Валера» на Волгоград АренеСмотреть фотографии
08:34
Волгоград и Волжский оказались в хвосте рейтинга качества жизниСмотреть фотографии
08:13
«Все только начинается»: на Волгоградскую область надвигаются морозы до -11Смотреть фотографии
23:19
Такси по полтысячи и заторы во дворах: волгоградцы встали в пробках после матча Россия — КубаСмотреть фотографии
21:58
Сборная России разгромила в Волгограде кубинцев со счетом 8:0Смотреть фотографии
21:31
Спасибо, Валера! Сборная России повторила победу сборной СССР над Кубой на Олимпиаде-80Смотреть фотографии
 