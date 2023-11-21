Подготовка к форуму ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA набирает обороты









Подготовка к форуму ПЭВ-2023, который будет проходить в Волгограде с 22 по 24 ноября, набирает обороты. Предприятия-участники готовят масштабные экспозиции, ожидается большое число посетителей из Волгоградской области, других регионов России, а также делегации из-за рубежа.

Среди участников — «Волжский трубный завод», «Каустик», «Волгабас Волжский», Корпорация «Красный Октябрь», предприятия Компании «ЛУКОЙЛ» Волгоградского региона,«Волжский абразивный завод», «Северсталь канаты», НПО «Броня», «Газпром трансгаз Волгоград», УК «ВОЛМА», «Себряковцемент», «Волгоградский ЦСМ», «Волгоградоблэлектро», «Титан-Баррикады», «Волгограднефтемаш», Завод «Метеор», «Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента», ПК «ДИА», «Нижне-Волжский трубный завод», «ДОРХАН 21 век — Волгоград», «Лабтон», «Омсктехуглерод», и многие другие.

Отметим, форум ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA состоит из двух основных блоков: большая выставка отраслевых предприятий и насыщенная форумная часть – деловая программа включает более 30 мероприятий.

— Учитывая современные экономические приоритеты и ситуацию в мире, в промышленной отрасли на передний план выходят вопросы кооперационного взаимодействия предприятий, реализации программы импортозамещения, усиление кадрового потенциала в отрасли и вопросы энергоэффективности. Все эти темы и многие другие станут основными для обсуждения на многочисленных круглых столах и панельных дискуссиях деловой программы форума, — сообщают организаторы форума и выставки.

В программе форума запланированы панельные дискуссии на темы подготовки кадров в условиях технологической суверенизации, развития электротранспорта и рынка сниженного природного газа в регионе, круглые столы и В2В переговоры с иностранными партнерами из Египта, Узбекистана, Киргизии и Армении, пленарные заседания по вопросам приоритетных направления промышленного развития региона, ярмарка вакансий предприятий и многое другое.

На форуме также наградят лучших: победителей Волгоградского областного конкурса "Инженер года", трудовые династии региональных предприятий промышленности и ТЭК, участников фотопроекта "Промышленная династия", компании ТЭК "За активное участие в мероприятиях "Вместе ярче!", участников выставки детского рисунка и победителей Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России".

Напомним, форум проводится при официальной поддержке Совета при губернаторе Волгоградской области по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса и регионального комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса. Партнерами форума выступают: стратегический партнер – ПАО "ТМК", генеральный партнер - ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", официальный партнер - АО "Каустик".

Ознакомиться с программой мероприятий форума, а также с новостями и списком участников выставки предприятий можно на официальном сайте форума ПЭВ-2023 – www.promenergovolga.ru и в телеграм-канале t.me/promenergovolga .

Форум и выставка будут проходить в период 22, 23, 24 ноября на Волгоград Арене, вход 4 (со стороны академии физкультуры), по адресу: Волгоград, просп. Ленина, 76.

Время работы: 22, 23 ноября – с 11 до 17 часов, 24 ноября – с 11 до 14 часов.

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