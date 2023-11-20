Две трети жителей ЮФО намерены встречать Новый год дома





Две трети россиян намерены встречать новый 2024 год дома, 15% планируют поездки по России во время праздников. Непредсказуемый сюрприз и деньги – самые популярные подарки, которые хотелось бы получить на Новый год. При этом на покупку подарков почти половина респондентов намерены потратить до 10 тысяч рублей. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

Согласно исследованию, 68% жителей ЮФО планируют отпраздновать Новый год дома, ещё 12% - в гостях у родственников или друзей, а 11% еще не определились с планами. 20% южан планируют поездки по России.

80% южан уже распланировали свои траты на новогодние подарки: 20% собираются потратить 3-5 тысяч рублей, 19% – 5-10 тысяч рублей, 9% – 10-15 тысяч рублей, 8% – 15-20 тысяч рублей, 7% – свыше 20 тысяч рублей.

На новогодний стол в расчете на одного человека 37% опрошенных жителей региона планируют потратить 1-3 тысячи рублей, 18% – 3-5 тысяч рублей, 12% – 5-10 тысяч рублей, 4% – 10-15 тысяч рублей.

Во время новогодних праздников траты южан на путешествия и развлечения распределились следующим образом: 23% потратят на путешествия и развлечения не более 10 тысяч рублей, 12% – 10-30 тысяч рублей, 6% – 30-50 тысяч рублей, 4% – 50-100 тысяч рублей.

31% жителей ЮФО предпочитают получить в качестве подарка деньги, этот показатель самый высокий по России, 25% ожидают сюрприз, 6% рассчитывают на подарок полезный в домашнем хозяйстве, а 6% желают получить что-то из гаджетов. При этом 15% южан заявили, что им не нужен никакой подарок.

*Опрос проведен 1-10 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.