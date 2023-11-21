Общество 21.11.2023 09:12
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21.11.2023 09:12
С начала 2023 года «Волгоградэнергосбыт» как гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона установил и заменил 12 835 приборов учета электроэнергии потребителям, проживающим в многоквартирных домах. Активнее всего работа производится в Волгограде и Волжском, в целом, охвачены практически все районы области.
Установка новых и замена вышедших из строя счетчиков с истекшим межповерочным интервалом производится компанией бесплатно. В этой связи энергетики обращают внимание потребителей – если Вам предложили заменить прибор учета за деньги от лица официального поставщика электроэнергии, речь наверняка идет о мошеннических действиях.
Технические работы по установке и замене производят подрядные организации на конкурсной основе. Их представители обязательно должны иметь при себе копию доверенности, выданную ПАО «Волгоградэнергосбыт» на имя руководителя подрядной организации.
В компании напоминают, что 25 числа заканчивается прием показаний приборов учета. Данные необходимо направлять с 15 по 25 числа каждого месяца. При их отсутствии в течение первых трех месяцев начисления производятся по среднемесячному потреблению, а далее, согласно постановлению Правительства №354, по нормативу потребления.
Чтобы потребители «Волгоградэнергосбыта» не забывали вовремя передавать показания, в компании реализована функция рассылки напоминаний. В нужное время на адрес электронной почты потребителя или на номер телефона придет письмо или push-уведомление с такой подсказкой. Для этого всего лишь надо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте https://lk.energosale34.ru или установить мобильное приложение «Волгоградэнергосбыт» из AppStore или PlayMarket.
Обо всех способах передачи показаний, включая дистанционные, можно узнать на сайте компании.
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