



С начала 2023 года «Волгоградэнергосбыт» как гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона установил и заменил 12 835 приборов учета электроэнергии потребителям, проживающим в многоквартирных домах. Активнее всего работа производится в Волгограде и Волжском, в целом, охвачены практически все районы области.

Установка новых и замена вышедших из строя счетчиков с истекшим межповерочным интервалом производится компанией бесплатно. В этой связи энергетики обращают внимание потребителей – если Вам предложили заменить прибор учета за деньги от лица официального поставщика электроэнергии, речь наверняка идет о мошеннических действиях.

Технические работы по установке и замене производят подрядные организации на конкурсной основе. Их представители обязательно должны иметь при себе копию доверенности, выданную ПАО «Волгоградэнергосбыт» на имя руководителя подрядной организации.

В компании напоминают, что 25 числа заканчивается прием показаний приборов учета. Данные необходимо направлять с 15 по 25 числа каждого месяца. При их отсутствии в течение первых трех месяцев начисления производятся по среднемесячному потреблению, а далее, согласно постановлению Правительства №354, по нормативу потребления.

Чтобы потребители «Волгоградэнергосбыта» не забывали вовремя передавать показания, в компании реализована функция рассылки напоминаний. В нужное время на адрес электронной почты потребителя или на номер телефона придет письмо или push-уведомление с такой подсказкой. Для этого всего лишь надо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте https://lk.energosale34.ru или установить мобильное приложение «Волгоградэнергосбыт» из AppStore или PlayMarket.

Обо всех способах передачи показаний, включая дистанционные, можно узнать на сайте компании



