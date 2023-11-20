Телеком

В Волгоградской области стартовал розыгрыш подарков в честь 30-летия МТС

Телеком 20.11.2023 16:04
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20.11.2023 16:04


Цифровая экосистема МТС сообщает о старте розыгрыша призов от сервисов экосистемы. Принять участие в розыгрыше могут не только клиенты МТС, но и других российских компаний. В рамках акции среди жителей страны, в том числе Волгоградской области, будут разыграны 70 тысяч ценных призов, в числе которых автомобили, путешествия, встречи с селебрити и многое другое, а также до 4 млн подписок на продукты экосистемы. 

МТС празднует 30 лет. За время своего существования компания прошла большой путь от крупного телеком игрока до цифровой экосистемы с интегрированными сервисами. В честь своего дня рождения МТС дарит всем участникам гарантированные подарки и разыгрывает уникальные подарочные сеты от ключевых сервисов экосистемы: автомобили с мультимедийной системой МТС Авто,путешествие мечты от МТС Travel,подарочные карты от МТС Live,смартфоны с подарочными подписками, миллионы подписок на сервисы экосистемы, а также уникальные подарки от контентных и развлекательных сервисов: встречи с писателями Сергеем Минаевым, Александром Цыпкиным от сервиса Строки, встречи с артистамиZivert, Feduk, Антоном Беляевым и SlavaMarlowот МТС Музыки, а также амбассадорами бренда Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой и много других призов.

- Волгоградский филиал МТС начал работу в регионе в 2008 году и за эти годы наша команда, состоящая из более чем двух сотен волгоградцев, ежедневно трудится, совершенствуя технологии и модернизируя оборудование, реализовывает крупные инвестиционные проекты, участвует в социальной жизни региона. В начале года мы завершили большой проект и полностью обновили мобильную сеть в Волгоградской области, увеличив в среднем в 1,6 раза скорость интернета во всех районах. Сейчас продолжаем активно строить базовые станции по всей области, а также обновляем сеть домашнего интернета. И все это для того, чтобы выполнять самую важную задачу: связывать и сближать людей в регионе и за его пределами. В юбилей компании мы дарим подарки всем без всяких условий. Буду искренне рада, если жители Волгоградской области окажутся среди счастливчиков, которые получат главные суперпризы, – отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова. 

Для получения гарантированного приза достаточно подтвердить участие на сайте или в приложении Мой МТС и прокрутить куб для определения гарантированного приза. Участники также смогут претендовать на суперпризы,которые будут разыгрываться до января 2024 года.
Более подробная информация о розыгрыше и правила участия на сайте 30.mts.ru

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