Телеком 20.11.2023 16:04
0
20.11.2023 16:04
Цифровая экосистема МТС сообщает о старте розыгрыша призов от сервисов экосистемы. Принять участие в розыгрыше могут не только клиенты МТС, но и других российских компаний. В рамках акции среди жителей страны, в том числе Волгоградской области, будут разыграны 70 тысяч ценных призов, в числе которых автомобили, путешествия, встречи с селебрити и многое другое, а также до 4 млн подписок на продукты экосистемы.
МТС празднует 30 лет. За время своего существования компания прошла большой путь от крупного телеком игрока до цифровой экосистемы с интегрированными сервисами. В честь своего дня рождения МТС дарит всем участникам гарантированные подарки и разыгрывает уникальные подарочные сеты от ключевых сервисов экосистемы: автомобили с мультимедийной системой МТС Авто,путешествие мечты от МТС Travel,подарочные карты от МТС Live,смартфоны с подарочными подписками, миллионы подписок на сервисы экосистемы, а также уникальные подарки от контентных и развлекательных сервисов: встречи с писателями Сергеем Минаевым, Александром Цыпкиным от сервиса Строки, встречи с артистамиZivert, Feduk, Антоном Беляевым и SlavaMarlowот МТС Музыки, а также амбассадорами бренда Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой и много других призов.
- Волгоградский филиал МТС начал работу в регионе в 2008 году и за эти годы наша команда, состоящая из более чем двух сотен волгоградцев, ежедневно трудится, совершенствуя технологии и модернизируя оборудование, реализовывает крупные инвестиционные проекты, участвует в социальной жизни региона. В начале года мы завершили большой проект и полностью обновили мобильную сеть в Волгоградской области, увеличив в среднем в 1,6 раза скорость интернета во всех районах. Сейчас продолжаем активно строить базовые станции по всей области, а также обновляем сеть домашнего интернета. И все это для того, чтобы выполнять самую важную задачу: связывать и сближать людей в регионе и за его пределами. В юбилей компании мы дарим подарки всем без всяких условий. Буду искренне рада, если жители Волгоградской области окажутся среди счастливчиков, которые получат главные суперпризы, – отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
Для получения гарантированного приза достаточно подтвердить участие на сайте или в приложении Мой МТС и прокрутить куб для определения гарантированного приза. Участники также смогут претендовать на суперпризы,которые будут разыгрываться до января 2024 года.
Более подробная информация о розыгрыше и правила участия на сайте 30.mts.ru
Реклама. ПАО "МТС" ИНН 7740000076
Билайн бизнес расширил линейку голосовых ассистентов15.11.2023 17:06
Телеком 15.11.2023 17:06
Каждый третий звонок в Волгоградской области совершается через мобильный интернет14.11.2023 10:34
Телеком 14.11.2023 10:34
МегаФон оснастил умной системой мониторинга крупнейший газопровод Якутии10.11.2023 10:49
Телеком 10.11.2023 10:49
Билайн дарит 250 ГБ в своем облаке на месяц бесплатно всем новым пользователям08.11.2023 08:25
Телеком 08.11.2023 08:25
VK догнала по численности аудитории YouTube в России – big data Tele203.11.2023 17:51
Телеком 03.11.2023 17:51
Большие планы на осень: Tele2 подготовила для волгоградцев новые предложения03.11.2023 11:25
Телеком 03.11.2023 11:25
Билайн запустил обновлённую речевую аналитику звонков для бизнеса02.11.2023 13:09
Телеком 02.11.2023 13:09
Tele2 делает подписку MiXX бесплатной для всех02.11.2023 12:01
Телеком 02.11.2023 12:01
МегаФон ускорил интернет курьерам и водителям такси на время распродаж02.11.2023 11:01
Телеком 02.11.2023 11:01
Новая страница в истории цифровой литературы: билайн перезапускает сервис книги билайн31.10.2023 16:23
Телеком 31.10.2023 16:23
Связь на суше, на воде и под землей: 5 необычных базовых станций Tele2 в Волгограде30.10.2023 10:02
Телеком 30.10.2023 10:02
Подключить интернет для офиса теперь можно онлайн на сайте билайн бизнес27.10.2023 13:43
Телеком 27.10.2023 13:43
Tele2 запустила на платформе Wink подписку MiXX Neo для любителей кино и сериалов26.10.2023 09:56
Телеком 26.10.2023 09:56
В комплекте выгоднее: популярные модели Infinix по специальной цене в билайне24.10.2023 15:42
Телеком 24.10.2023 15:42
Билайн бизнес отметил 15-летие24.10.2023 11:43
Телеком 24.10.2023 11:43