«Навстречу чудесам» вместе с «Пятерочкой»: торговая сеть запустила предновогоднюю акцию





Торговая сеть «Пятёрочка» объявила о старте новой акции «Навстречу чудесам!», которая пройдёт с 14 ноября по 18 декабря в южных регионах России. В рамках акции компания разыграет среди участников гарантированные и ценные подарки, а также главный приз – автомобиль.

Акция «Навстречу чудесам!» – это уникальная возможность выиграть различные подарки, включая главный приз – автомобиль! Чтобы принять участие, необходимо совершить покупку на сумму от 300 рублей в любом магазине «Пятёрочка» и зарегистрировать чек на официальном сайте акции.

Среди гарантированных призов участники смогут получить скидки и специальные предложения от партнёров, а также подарки от сервиса «Пятёрочка Доставка». Кроме того, гости торговой сети смогут поучаствовать в еженедельном розыгрыше призов, среди которых бытовая техника и сертификаты на покупку от «Пятёрочки», а также стать участниками розыгрыша автомобиля.

Для ещё большего разнообразия акции, «Пятёрочка» предлагает своим гостям дополнительные возможности для получения ценных призов. Достаточно совершить покупку любого товара-партнёра акции и зарегистрировать чек на сайте, чтобы стать участником розыгрышей от партнёров.

– Мы рады предложить нашим гостям принять участие в такой интересной и праздничной акции, которая позволит им окунуться в атмосферу чудес и волшебства. «Навстречу чудесам!» – это прекрасная возможность получить ценные подарки и главный приз – автомобиль, а также провести покупки с пользой в магазинах «Пятёрочка», – комментирует Эльвира Бекташева, менеджер по маркетинговым коммуникациям территории «Юг», торговой сети «Пятёрочка».





Акция «Навстречу чудесам» действует до 18 декабря во всех магазинах «Пятёрочка» в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Республиках Адыгея, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания.

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