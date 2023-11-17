Экономика

Банк Уралсиб удвоил объемы ипотечного кредитования по итогам 10 месяцев

Экономика 17.11.2023 16:14
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17.11.2023 16:14


Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования по итогам 10 месяцев 2023 года более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 34 млрд рублей. Ипотечный портфель банка на 1.11.2023 года вырос в 1,2 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составил 127 млрд рублей.
Основной рост в этот период произошел за счет кредитования по госпрограммам – «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из собственных программ банка наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.
Банк Уралсиб входит в Топ-10 ипотечных банков по итогам 2022 года (Банки.ру), и предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья, а также кредитование по льготным госпрограммам. При покупке по госпрограмме клиент может воспользоваться программой «СверхЛимит», если максимальной суммы по госпрограммам недостаточно для покупки квартиры – в этом случае дополнительное кредитование предоставляется на условиях стандартной программы банка. 
Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111

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