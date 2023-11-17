Банк Уралсиб удвоил объемы ипотечного кредитования по итогам 10 месяцев

Экономика 17.11.2023 16:14
0
17.11.2023 16:14
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования по итогам 10 месяцев 2023 года более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 34 млрд рублей. Ипотечный портфель банка на 1.11.2023 года вырос в 1,2 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составил 127 млрд рублей.
Основной рост в этот период произошел за счет кредитования по госпрограммам – «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из собственных программ банка наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.
Банк Уралсиб входит в Топ-10 ипотечных банков по итогам 2022 года (Банки.ру), и предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья, а также кредитование по льготным госпрограммам. При покупке по госпрограмме клиент может воспользоваться программой «СверхЛимит», если максимальной суммы по госпрограммам недостаточно для покупки квартиры – в этом случае дополнительное кредитование предоставляется на условиях стандартной программы банка.
Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111
В Волгоградской области рухнули цены на зерно17.11.2023 07:14
Экономика 17.11.2023 07:14
Почти 1 миллиард рублей собрали в волгоградский фонд помощи СВО17.11.2023 06:16
Экономика 17.11.2023 06:16
В Волгоградской области дешевые яйца подорожали до 90 рублей16.11.2023 19:40
Экономика 16.11.2023 19:40
Рынок легковых авто с пробегом может превысить 6,8-6,9 млн штук по итогам года16.11.2023 16:28
Экономика 16.11.2023 16:28
В Волгоградской области АИ-92 подешевел на 2 копейки16.11.2023 10:53
Экономика 16.11.2023 10:53
Волгоградский нефтепереработчик – победитель конкурса Лидер качества16.11.2023 09:11
Экономика 16.11.2023 09:11
«Открытие Авто»: продажи премиальных автомобилей вновь растут15.11.2023 19:51
Экономика 15.11.2023 19:51
«Красный Октябрь» провел более 90 переговоров на «Металл-Экспо»15.11.2023 12:35
Экономика 15.11.2023 12:35
Прибыль Банка Уралсиб по итогам 9 месяцев составила 17,5 млрд рублей15.11.2023 11:14
Экономика 15.11.2023 11:14
ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2023: в Волгограде 120 российских предприятий представят свою продукцию15.11.2023 09:02
Экономика 15.11.2023 09:02
Волгоградское УФАС проверяет цены на яйца14.11.2023 17:26
Экономика 14.11.2023 17:26
Волжских студентов посвятили в профессию теплоэнергетика14.11.2023 16:01
Экономика 14.11.2023 16:01
Волгоградцы взяли в банках в 1,5 раза больше кредитов, чем в 2022 году13.11.2023 14:01
Экономика 13.11.2023 14:01
Волгоградцы отдают 55% зарплаты за ипотеку13.11.2023 08:04
Экономика 13.11.2023 08:04
«Открытие Авто»: половина из топ-20 популярных автомобилей с пробегом в октябре подорожали в среднем на 3-5%12.11.2023 19:48
Экономика 12.11.2023 19:48