В Карелии возродили деревню XV века

Общество 16.11.2023 19:11
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16.11.2023 19:11
В Пиндушском городском поселении Медвежьегорского района республики Карелия появится новый населенный пункт – деревня Кумса Губа. Местные жители и муниципальные власти обратились в законодательное собрание с просьбой о возвращении территории официального статуса населенного пункта. Инициатива была поддержана.
– Создание нового населенного пункта – это действительно радостное событие. Оно говорит о том, что люди возвращаются к истокам, возвращаются в свои деревни, строят дома. Значит, в деревне будет жизнь, – отметил председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.
Образование населенного пункта необходимо для присвоения адресов объектам недвижимости, создания инфраструктуры для жизни людей, регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участия в региональных программах по благоустройству территорий и др.
Первые упоминания старинной деревни в писцовых книгах датируются концом XV века. Ее жители занимались рыболовством и сельским хозяйством. В советское время в Кумса Губе был колхоз и детский сад, однако после 60-х годов прошлого века из-за укрупнения населенных пунктов и отсутствия электричества большинство жителей уехали. В 1984 году деревню упразднили. Сегодня здесь насчитывается 37 земельных участков и 15 домов.
В 2017 году депутаты законодательного собрания поддержали восстановление деревень Сибово, Кондобережская и Усть-Яндома в Медвежьегорском районе республики.
Фото Людмила Корвякова / ООО Редакция ПТЗ
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