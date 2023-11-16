Волгоградский нефтепереработчик – победитель конкурса Лидер качества

Церемония награждения победителей конкурса Лидер качества состоялась в конце минувшей недели в Москве в рамках Международного форума «Всемирный день качества – 2023». Среди победителей - волгоградец Александр Журавлев, главный технолог Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа.

При выборе победителя жюри учитывало квалификацию кандидата, стаж работы, лидерские качества, участие в проектах, направленных на повышения качества, профессиональные достижения и научные публикации.

Александр Журавлев работает в ЛУКОЙЛе более 20 лет. С 2021 года является главным технологом Волгоградского нефтеперерабатывающего завода.

При участии Александра совместно с командой специалистов завода реализованы значимые для предприятия проекты по увеличению объема выработки дизельного топлива и улучшению его качества, начато производство на НПЗ новых марок дорожных битумов. Совместно с коллегами он принял участие в разработке технологии производства основы авиационного масла МС-20 и рецептуры основы бурового раствора марки ОБР-3А, которая в этом году победила в региональном этапе конкурса «100 Лучших товаров России».

Поясним, что технологическая служба – одна из ключевых на любом предприятии. Среди основных задач технологов НПЗ - выстраивание производственных процессов, запуск новой продукции, контроль и повышение ее качества. Специалистами службы реализован не один проект по увеличению производительности установок и оптимизации технологического процесса.





Ежегодно конкурс проводится Роскачеством и Росстандартом при поддержке Минпромторга. Это конкурс для тех, кто успешно внедряет новые практики у себя на предприятии, что приводит к значительному продвижению компании. <