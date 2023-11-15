Спорт

Спортсмены из Котельниково получили награды Всероссийского турнира по боевому самбо

Спорт 15.11.2023 15:17
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15.11.2023 15:17


Жюри Всероссийского турнира по боевому самбо высоко оценило отличные результаты подготовки и впечатляющую волю к победе, показанную юными самбистами из города Котельниково Волгоградской области.

За честь Котельниково боролись семь мальчиков в возрасте 6-12 лет. Всего в турнире приняли участие свыше 500 спортсменов из Астраханской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Чеченской республики, республики Калмыкия и других регионов России. 

Один из самых зрелищных боев турнира продемонстрировал 7-летний спортсмен из Котельниково Владислав Понкратов, взявший серебро соревнований. Другие ребята были отмечены организаторами турнира за отличную технику, которой ребята овладели на занятиях в спортивном клубе под руководством тренера Дениса Дрынкина – участкового маркшейдера ЕвроХим-ВолгаКалия.


Несмотря на то, что для большинства самбистов этот турнир стал дебютным, многие воспитанники котельниковского клуба по-новому раскрылись, показали свои силы и возможности, получили большой опыт и яркие эмоции от соревнований. 

Сама поездка на турнир стала большим и важным событием для котельниковцев. Спортивное мероприятие для детей было организовано в особой атмосфере торжественности и значимости. Участники соревнований и их родители посетили интерактивную выставочную площадку и сделали много памятных фотографий.

– Самбо – не только уникальное отечественное единоборство. Это еще и система воспитания, направленная на развитие физических, морально-волевых качеств человека, патриотизма и гражданской ответственности. История самбо тесно связана с историей России, историей побед и преодолений, и входит в число наиболее массовых видов спорта. В Волгоградской области им занимаются более 4000 ребят. Несмотря на короткий срок существования нашего спортивно-патриотического клуба, в Котельниковском районе этот вид спорта стал очень популярен, – рассказал Денис Дрынкин. – От имени тренерского составанашего клуба благодарю ЕвроХим ВолгаКалий, лично исполнительного директора Евгения Сахарова, председателя профсоюзной организации Виктора Глущенко и родителей воспитанников за активное содействие в развитии этого спортивного проекта в Котельниковском районе и за помощь при подготовке юных спортсменов к соревнованиям. 

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