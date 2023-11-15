«Красный Октябрь» провел более 90 переговоров на «Металл-Экспо»

Экономика 15.11.2023 12:35
0
15.11.2023 12:35
В числе ведущих металлургических компаний волгоградский завод «Красный Октябрь» представил свой выставочный стенд площадью более 150 квадратных метров на 29-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо» в Москве с 7 по 10 ноября.
Выставочная площадка «Красного Октября» стала одной из самых посещаемых.
Генеральный директор Константин Волков лично принял участие во встречах с контрагентами и потребителями:
– За эти несколько дней выставки мы провели переговоры с нашими основными заказчиками из отрасли машиностроения, энергетики, цветной и химической металлургии – подвели итоги работы в 2023 году и обсудили планы на следующий год. Хочу отметить, что интерес к продукции «Красного Октября» значительно возрос со стороны потребителей. Предприятие продолжит расширять производство и наращивать объемы выпуска листового и сортового проката.
По итогам выставки стенд металлургического завода, посвященный 125-летию стальной истории завода «Красный Октябрь» был отмечен кубком за лучшую экспозицию. В конкурсе «Metal-Vision’ 2023» серия видеороликов по охране труда «Красного Октября» удостоена диплома и кубка лауреата конкурса за лучшую видеопродукцию в металлургической отрасли России и стран СНГ.
Выставка «Металл-Экспо» собрала на своей площадке порядка 815 ведущих компаний. В течение четырех дней «Металл-Экспо» посетило более 30 тысяч специалистов ключевых металлопотребляющих отраслей из стройиндустрии, машиностроения, авиастроения, судостроения, топливно-энергетического комплекса, транспортных и логистических, металлоперерабатывающих и металлоторговых компаний.
Международная промышленная выставка представляет уникальную возможность для профессионального общения, презентации и продвижения новых продукций и сервисов ведущих металлургических и машиностроительных компании, производителей металлоконструкций и металлоизделий. На форуме принимало участие около 300 зарубежных компаний: производители оборудования более чем из десяти стран мира.
Реклама. АО «Корпорация Красный Октябрь» ИНН 3459080648
Прибыль Банка Уралсиб по итогам 9 месяцев составила 17,5 млрд рублей15.11.2023 11:14
Экономика 15.11.2023 11:14
ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2023: в Волгограде 120 российских предприятий представят свою продукцию15.11.2023 09:02
Экономика 15.11.2023 09:02
Волгоградское УФАС проверяет цены на яйца14.11.2023 17:26
Экономика 14.11.2023 17:26
Волжских студентов посвятили в профессию теплоэнергетика14.11.2023 16:01
Экономика 14.11.2023 16:01
Волгоградцы взяли в банках в 1,5 раза больше кредитов, чем в 2022 году13.11.2023 14:01
Экономика 13.11.2023 14:01
Волгоградцы отдают 55% зарплаты за ипотеку13.11.2023 08:04
Экономика 13.11.2023 08:04
«Открытие Авто»: половина из топ-20 популярных автомобилей с пробегом в октябре подорожали в среднем на 3-5%12.11.2023 19:48
Экономика 12.11.2023 19:48
В Волгоградской области подешевели АИ-92 и дизтопливо11.11.2023 08:23
Экономика 11.11.2023 08:23
«Открытие Авто»: в октябре у ряда китайских автобрендов появились первые проблемы со сбытом10.11.2023 18:01
Экономика 10.11.2023 18:01
ПСБ обеспечил «Хороший год» виноделам10.11.2023 16:16
Экономика 10.11.2023 16:16
Волгоградцы за год накопили на счетах 505 миллиардов рублей10.11.2023 15:55
Экономика 10.11.2023 15:55
ПСБ предложил клиентам детские карты10.11.2023 11:24
Экономика 10.11.2023 11:24
Покупай по карте Уралсиба и выиграй миллион рублей10.11.2023 08:41
Экономика 10.11.2023 08:41
В Волгограде подорожали убитые квартиры и «элитки»09.11.2023 19:42
Экономика 09.11.2023 19:42
Теперь и Тамара: На форуме Finopolis-2023 представили 3D-образ голосового помощника09.11.2023 13:49
Экономика 09.11.2023 13:49