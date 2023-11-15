«Красный Октябрь» провел более 90 переговоров на «Металл-Экспо»





В числе ведущих металлургических компаний волгоградский завод «Красный Октябрь» представил свой выставочный стенд площадью более 150 квадратных метров на 29-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо» в Москве с 7 по 10 ноября.

Выставочная площадка «Красного Октября» стала одной из самых посещаемых.

Генеральный директор Константин Волков лично принял участие во встречах с контрагентами и потребителями:

– За эти несколько дней выставки мы провели переговоры с нашими основными заказчиками из отрасли машиностроения, энергетики, цветной и химической металлургии – подвели итоги работы в 2023 году и обсудили планы на следующий год. Хочу отметить, что интерес к продукции «Красного Октября» значительно возрос со стороны потребителей. Предприятие продолжит расширять производство и наращивать объемы выпуска листового и сортового проката.

По итогам выставки стенд металлургического завода, посвященный 125-летию стальной истории завода «Красный Октябрь» был отмечен кубком за лучшую экспозицию. В конкурсе «Metal-Vision’ 2023» серия видеороликов по охране труда «Красного Октября» удостоена диплома и кубка лауреата конкурса за лучшую видеопродукцию в металлургической отрасли России и стран СНГ.

Выставка «Металл-Экспо» собрала на своей площадке порядка 815 ведущих компаний. В течение четырех дней «Металл-Экспо» посетило более 30 тысяч специалистов ключевых металлопотребляющих отраслей из стройиндустрии, машиностроения, авиастроения, судостроения, топливно-энергетического комплекса, транспортных и логистических, металлоперерабатывающих и металлоторговых компаний.

Международная промышленная выставка представляет уникальную возможность для профессионального общения, презентации и продвижения новых продукций и сервисов ведущих металлургических и машиностроительных компании, производителей металлоконструкций и металлоизделий. На форуме принимало участие около 300 зарубежных компаний: производители оборудования более чем из десяти стран мира.

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