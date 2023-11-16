«Герои»: пространство для идеальной жизни





13 ноября в Волгограде стартовали продажи в новом жилом комплексе в Дзержинском районе.

На протяжении лет мы переживаем разные события, эмоции, собираем прекрасные воспоминания, которые остаются с нами навсегда. Потому что все мы – герои своей жизни.

С этой миссией выступает застройщик нового жилого квартала «Герои», который вскоре появится в самом сердце Дзержинского района Волгограда. Начало строительства жилого комплекса, расположенного в границах улиц землячки, Расула Гамзатова и Космонавтов, намечено на IV квартал 2023 года, окончание – в I квартале 2025-го. Накануне, 13 ноября, стартовали официальные продажи квартир первых четырех домов ЖК, который уже назвали проектом года.

Оазис в сердце города





При первом взгляде на проект становится понятно: ЖК «Герои» не будет очередным типовым жилым кварталом. Он станет настоящим пространством для отдыха и жизни, идеально вписанным в территорию перспективного и динамично развивающегося района. Авторам проекта удалось совместить, казалось бы, невозможные вещи: расположить дома в непосредственной близи от оживленных транспортных магистралей и крупных торговых объектов, при этом превратить квартал в тихий, спокойный оазис, надежно укрывающий от шума большого города.





Камерности проекту добавляет еще акцент на малоэтажности. ЖК «Герои» – это не ультрасовременные обезличенные высотки, состоящие сплошь из стекла, стали и хрома. Это уютные кирпичные трехэтажные дома с лифтами (!), затерянные в зелени деревьев, которые при этом дарят своим обитателям самое главное в каждом доме – бесценный вид на городские достопримечательности.

Вдохновение классикой





Стоит отдать должное архитекторам, разрабатывающим облик фасадов жилых зданий. Сдержанная роскошь, интеллигентное благородство цвета, подчеркнуто строгие линии – как уважительная дань гению советских архитекторов, чьи творения и создали неповторимую атмосферу города-героя. Впрочем, представители застройщика – ООО «Метры» С3» – и не скрывают, что при создании дизайна домов они вдохновлялись архитектурной классикой, поэтому для отделки фасадов были выбраны штукатурка и клинкерная плитка.

Однако уникальность ЖК «Герои» состоит не только в эффектности дизайна. Пожалуй, впервые в Волгограде строится жилой комплекс, в котором продуман до мелочей комфорт жителей – начиная от полного отсутствия машин во дворах и заканчивая собственной социальной инфраструктурой.

Город в городе





Обширная внутридомовая территория, которая грамотно разделена на зоны для спокойного семейного отдыха с детскими площадками и зоны активного времяпровождения, где предусмотрены воркаут-площадка и дорожки для утренних пробежек.







Застройщик подчеркивает, что строит дома прежде всего для семей. На территории комплекса также появятся школа и два детских сада.

И можно не задумываться над планировкой квартир – застройщик предлагает покупателям различные варианты обстановки для одно- двух- и трехкомнатных жилплощадей, которые разработаны под любой бытовой сценарий.













Таким образом, даже «однушка» в ЖК «Герои» может стать полноценным жизненным пространством благодаря выверенным техническим и дизайнерским решениям.

К слову, владельцы квартир на первых этажах получают и великолепный бонус – собственную террасу, в которую можно попасть как из квартиры, так и из двора дома. Отметим, что наличие террас – редкость для Волгограда, и это несомненно придаст определенный шик квартире.

Философия жизни

Жить полной жизнью – вот, в чем заключается философия «Героев». Жить достойно, стильно, красиво, комфортно. Жить вместе с любимым городом, продолжая творить и быть частью его героической истории.

Узнать обо всех предложениях и даже совершить виртуальный тур по квартирам можно на www.geroi34.ru

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

Отдел продаж: г. Волгоград, ул. Советская, 28 (цоколь 1).

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