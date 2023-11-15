Прибыль Банка Уралсиб по итогам 9 месяцев составила 17,5 млрд рублей

Экономика 15.11.2023 11:14
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15.11.2023 11:14
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года, прибыль составила 17,5 млрд рублей.
Активы банка выросли с 689,5 млрд рублей в 2022 году до 703,3 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2023 года. Собственные средства (капитал) банка за9 месяцев увеличились с 77,3 млрд рублей до 87,3 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.
В 2023 году Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Летом текущего года рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка до уровня «ВВВ+» со «Стабильным» прогнозом, а рейтинговое агентство НКР – до уровня «А» со «Стабильным» прогнозом.В октябре рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Банку Уралсиб рейтинг кредитоспособности на уровне ruА-, с «Позитивным» прогнозом.
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