Экономика

ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2023: в Волгограде 120 российских предприятий представят свою продукцию

Экономика 15.11.2023 09:02
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15.11.2023 09:02


На площадке стадиона «Волгоград Арена» в конце ноября соберутся руководители предприятий и специалистов промышленного, энергетического и строительного профиля. В период с 22 по 24 ноября здесь будет проходить форум ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA.

Мероприятие будет состоять из двух основных блоков: большая выставка отраслевых предприятий, включающая экспозицию региональных и иногородних производителей и поставщиков, и насыщенная форумная часть – деловая программа включает более 30 мероприятий.

Стратегическим партнером форума в этом году выступает ПАО «ТМК», генеральный партнер - ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», официальный партнер - АО «Каустик». 


Мероприятие займет несколько секторов «Волгоград Арены». В секторе А сразу в пяти конференц-залах будут проходить пленарные заседания, круглые столы, панельные дискуссии, конференции по актуальным вопросам отрасли.

Ключевые вопросы, которые обсудят в рамках деловой программы форума: развитие промышленного производства на территории нашего региона, кооперация между предприятиями, меры поддержки предприятий промышленного комплекса, развитие машиностроительной отрасли, подготовка кадров для промышленных предприятий, вопросы импортно-экспортных отношений и внешнеэкономической деятельности, развитие электротранспорта и зарядной инфраструктуры, экологическая безопасность в промышленной сфере, рынок газомоторного топлива в Волгоградской области, цифровизация промышленной отрасли, и многие другие важные темы.

Ознакомиться с предварительной программой мероприятий можно на официальном сайте форума ПЭВ-2023 – www.promenergovolga.ru 

Выставка предприятий будет проходить на территории сектора С «Волгоград Арены» – экспозиции представят компании «ТМК – Волжский трубный завод», «Промсвязьбанк», «Каустик», «Волгабас», Корпорация «Красный октябрь», «Волжский абразивный завод», Предприятия Компании «ЛУКОЙЛ» Волгоградского региона, «Газпром трансгаз Волгоград», УК «ВОЛМА», «Себряковцемент» и многие другие. 


На стендах в рамках выставки будет представлено более 120 предприятий промышленной, энергетической и строительной отрасли. Предприятия продемонстрируют трубную продукцию, металлопрокат, металлообрабатывающее оборудование, сварочное оборудование и материалы, промышленную робототехнику, фрезерный, токарный, слесарно-монтажный инструмент, метизы, стальную проволоку и канаты, комплектующие для станкостроения, промышленную мебель, измерительное оборудование, лабораторное оборудование, средства индивидуальной защиты, спецодежду, абразивный инструмент и шлифматериалы, оборудование для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей, нефтепродукты и смазочные материалы, продукцию химической индустрии, теплоизоляционные покрытия, строительно-отделочные материалы, продукцию для промышленного и городского строительства, гибкие формы для строительной индустрии, металлоконструкции, низковольтное оборудование, приборы для контроля электробезопасности, средства автоматизации, электронные компоненты, программное обеспечение для промышленных и энергетических предприятий, транспорт – дизельные и газомоторные автобусы, электробусы, электромобили, электрические зарядные станции и многое другое.

Особое место на выставке займет экспозиция машиностроительных предприятий Волгоградского региона, представленная крупнейшими производителями на стенде регионального отделения Союза машиностроителей.

Также под эгидой ФБУ «Волгоградский ЦСМ» на форуме будет представлена специализированная экспозиция производителей средств измерений. Сотрудники центра познакомят посетителей форума с проектом Метрологический образовательный кластер Росстандарта Волгоградской области.

Насыщенную программу подготовил центр «Мой бизнес». На стенде центра участники и посетители выставки и форума смогут задать интересующие вопросы и получить консультации напрямую у специалистов институтов поддержки бизнеса. Также можно будет получить информацию о бирже субконтрактов, узнать о новейших сервисах и платформах и IT-технологиях для бизнеса, принять участие в мастер-классах по вопросам сертификации, маркировки товаров и другим актуальным вопросам. 


В очередной раз на форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2023» будет представлена выставка фотографий «Шедевры промышленного искусства», которая позволит окунуться в атмосферу трудовых будней предприятий Волгоградской области.

Кроме того, в этом году, объявленном Годом наставника, с целью общественного признания семей, которые, на протяжении нескольких поколений, работают на одном предприятии Волгоградского региона, их многолетнего плодотворного труда, главным тематическим направлением фотоэкспозиции станет «Промышленная династия», представленная фотографиями, демонстрирующими преемственность поколений на предприятиях Волгоградского региона.

Промышленно-энергетический форум и выставка «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'23» проводится выставочным центром «Царицынская ярмарка» при официальной поддержке Совета при губернаторе Волгоградской области по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса и регионального комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса.

Форум и выставку «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA» ежегодно посещает несколько тысяч специалистов отрасли. Часть посетителей приезжает в индивидуальном порядке, часть – в составе рабочих групп и делегаций от предприятий. Актуальную информацию об участниках выставки и подробную программы мероприятий специалисты смогут получить на сайте форума www.promenergovolga.ru  и в телеграм-канале t.me/promenergovolga .

Форум и выставка будут проходить в период 22, 23, 24 ноября на Волгоград Арене, по адресу: Волгоград, просп. Ленина, 76, вход 4.

Реклама. ООО «Выставочный центр «Царицынская ярмарка» ИНН 3442068508

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