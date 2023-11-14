Экономика

Волжских студентов посвятили в профессию теплоэнергетика

Экономика 14.11.2023 16:01
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14.11.2023 16:01


Торжественное мероприятие к началу трудовой деятельности студентов Волжского филиала МЭИ на ООО «Волжские тепловые сети» прошло сегодня в Волжском. В составе студенческого отряда 10 студентов 3-4 курсов вуза, обучающихся по направлению «Энергетика»,  приступили к работе на предприятии в качестве слесарей.
 
- Первые шаги в профессии помогут вам понять, правильно ли вы выбрали свой трудовой путь. У вас будут наставники, которые помогут вам грамотно «войти» в специальность. Те, кто сделает это успешно, увидят и перспективы работы на нашем предприятии в дальнейшем.  В добрый путь! - приветствовал студентов управляющий Волжских тепловых сетей Михаил Кубанцев.
Совмещение учебы с работой для ребят стало возможным, благодаря грамотно составленному вузом расписанию. Теперь в учебном плане три дня в неделю в рамках производственной практики они будут работать – с официальным трудоустройством и выплатой зарплаты.

- Могу сегодня с гордостью назвать вас коллегами. Начинаете вы с профессии слесаря, ведь для того, чтобы стать хорошим руководителем, важно понимать, как всё работает. Волжские теплосети – большая и сложная система, где каждый обеспечивает бесперебойную поставку энергии потребителям. И очень важно делать свою работу с соблюдением всех правил безопасности, - отметил главный инженер предприятия Геннадий Харченко.
-Задача вуза – дать настоящие практические знания. Карьеру надо начинать с азов. Эта работа даст старт вашей карьеры в энергетике. Мы признательны коллегам, которые дали такую возможность нашим студентам, - обратился к участникам заместитель директора  Волжского филиала МЭИ Илья Болдырев. 
И, самым важным и ответственным моментом мероприятия стало принятие присяги верности предприятию. «Клянусь, что буду выполнять работу с честью, и результаты будут полезны и долговечны», - звучало под троекратное «клянусь». 
 
Трудовые соглашения подписаны, и уже завтра будущие дипломированные инженеры-энергетики приступят к работе на предприятии, с которым они возможно свяжут свою судьбу.

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