Волжских студентов посвятили в профессию теплоэнергетика





Торжественное мероприятие к началу трудовой деятельности студентов Волжского филиала МЭИ на ООО «Волжские тепловые сети» прошло сегодня в Волжском. В составе студенческого отряда 10 студентов 3-4 курсов вуза, обучающихся по направлению «Энергетика», приступили к работе на предприятии в качестве слесарей.

- Первые шаги в профессии помогут вам понять, правильно ли вы выбрали свой трудовой путь. У вас будут наставники, которые помогут вам грамотно «войти» в специальность. Те, кто сделает это успешно, увидят и перспективы работы на нашем предприятии в дальнейшем. В добрый путь! - приветствовал студентов управляющий Волжских тепловых сетей Михаил Кубанцев.

Совмещение учебы с работой для ребят стало возможным, благодаря грамотно составленному вузом расписанию. Теперь в учебном плане три дня в неделю в рамках производственной практики они будут работать – с официальным трудоустройством и выплатой зарплаты.





- Могу сегодня с гордостью назвать вас коллегами. Начинаете вы с профессии слесаря, ведь для того, чтобы стать хорошим руководителем, важно понимать, как всё работает. Волжские теплосети – большая и сложная система, где каждый обеспечивает бесперебойную поставку энергии потребителям. И очень важно делать свою работу с соблюдением всех правил безопасности, - отметил главный инженер предприятия Геннадий Харченко.

-Задача вуза – дать настоящие практические знания. Карьеру надо начинать с азов. Эта работа даст старт вашей карьеры в энергетике. Мы признательны коллегам, которые дали такую возможность нашим студентам, - обратился к участникам заместитель директора Волжского филиала МЭИ Илья Болдырев.

И, самым важным и ответственным моментом мероприятия стало принятие присяги верности предприятию. «Клянусь, что буду выполнять работу с честью, и результаты будут полезны и долговечны», - звучало под троекратное «клянусь».

Трудовые соглашения подписаны, и уже завтра будущие дипломированные инженеры-энергетики приступят к работе на предприятии, с которым они возможно свяжут свою судьбу.





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