



Газета ВТЗ признана лучшим корпоративным изданием трубной отрасли Газета «Волжский трубник» Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стала победителем конкурса «Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ — 2023» в номинации «Лучшее издание трубных заводов».

Экспертное жюри в составе специалистов в области корпоративных коммуникаций, маркетинга, журналистики, дизайна и издательского бизнеса высоко оценило «Волжский трубник» и особенно отметило профессионализм журналистов, оперативность предоставления информации, дизайн и творческие находки в подборе тем.

— В октябре заводская газета отметила 40 лет с даты выхода в свет первого номера. Издание динамично меняется в соответствии с актуальными тенденциями и потребностями аудитории, но всегда остается объективным источником информации для почти десятитысячного коллектива трубников и членов их семей. Газета, которую ждут и читают, объединяет людей, позволяет всегда быть в курсе происходящего на заводе, в компании и отрасли. Признание этих заслуг профессиональным сообществом — ценное достижение коллектива редакции, — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

«Волжский трубник» — эффективный элемент экосистемы каналов коммуникаций ТМК. Читатели и герои публикаций газеты — сотрудники предприятия: топ-менеджеры и инженеры, прокатчики и сталевары, крановщики и контролеры, повара и медсестры, ветераны завода. На страницах газеты публикуются материалы разных жанров о производственных успехах структурных подразделений и отдельных работников, новых производственных задачах, спортивных и культурных мероприятиях, необычных и интересных увлечениях заводчан. Последние два года издание выходит в связке с общекорпоративной газетой proТМК два раза в месяц.

Конкурс «Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ — 2023» учрежден журналом «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке международной промышленной выставки «Металл-Экспо» и призван способствовать становлению и развитию рынка корпоративных СМИ в сфере металлургии и отмечать самые эффективные проекты. В числе корпоративных каналов ТМК, кроме газеты ВТЗ, лауреатом конкурса в 2023 году также стало корпоративное телевидение ТМК.

Волжский трубный завод (ВТЗ) является одним из ведущих российских предприятий трубной отрасли. В состав ТМК входит с 2002 года. Производственная мощность завода составляет 900 тыс. тонн стали и 2 млн тонн труб в год. Предприятие производит более 800 типоразмеров труб, количество работающих — более 10 тыс. человек. На ВТЗ производят бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической и автомобильной отраслей, машиностроения и теплоэнергетики.

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