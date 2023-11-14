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Каждый третий звонок в Волгоградской области совершается через мобильный интернет

Телеком 14.11.2023 10:34
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14.11.2023 10:34


В Волгоградской области с начала 2023 года растет использование мобильного интернета при совершении голосовых вызовов. По данным операторов, доля звонков, выполняемых с помощью технологии VoLTE (Voice Over LTE), увеличилась до 35% от общего голосового трафика в регионе.
Технология VoLTE позволяет волгоградцам звонить через интернет, в том числе, на городские номера, вне зависимости от того, установлены у абонента популярные мессенджеры или нет. Звонки через мобильный 4G-интернет, в отличии от звонов в сети 2G или 3G, дают возможность одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию, к примеру, просматривать онлайн-карты или продолжать загрузку файлов. При этом звонки через VoLTE тарифицируются, как обычные вызовы – дополнительно ничего оплачивать не нужно.
— Голосовая связь нового поколения за короткий срок вызвала значительный интерес у жителей региона. Уже сейчас больше трети звонков совершается волгоградцами через мобильный интернет. Технология VoLTE значительно повышает качество звука по сравнению с обычной сотовой связью, при этом голос собеседника настолько чистый, как будто вы говорите с ним лично, а не находитесь в километрах друг от друга, — отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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