



В Волгоградской области с начала 2023 года растет использование мобильного интернета при совершении голосовых вызовов. По данным операторов, доля звонков, выполняемых с помощью технологии VoLTE (Voice Over LTE), увеличилась до 35% от общего голосового трафика в регионе.

Технология VoLTE позволяет волгоградцам звонить через интернет, в том числе, на городские номера, вне зависимости от того, установлены у абонента популярные мессенджеры или нет. Звонки через мобильный 4G-интернет, в отличии от звонов в сети 2G или 3G, дают возможность одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию, к примеру, просматривать онлайн-карты или продолжать загрузку файлов. При этом звонки через VoLTE тарифицируются, как обычные вызовы – дополнительно ничего оплачивать не нужно.

— Голосовая связь нового поколения за короткий срок вызвала значительный интерес у жителей региона. Уже сейчас больше трети звонков совершается волгоградцами через мобильный интернет. Технология VoLTE значительно повышает качество звука по сравнению с обычной сотовой связью, при этом голос собеседника настолько чистый, как будто вы говорите с ним лично, а не находитесь в километрах друг от друга, — отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.