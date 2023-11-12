Экономика

«Открытие Авто»: половина из топ-20 популярных автомобилей с пробегом в октябре подорожали в среднем на 3-5%

Экономика 12.11.2023 19:48
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12.11.2023 19:48


Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) на основе данных компании Автохаб проанализировали динамику цен на наиболее востребованные машины с пробегом в октябре 2023 года. Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России. Половина из топ-20 популярных машин во втором месяце осени возобновили процесс подорожания. Лидером по росту цены стал седан Mercedes-Benz E-класса (5,5 миллиона руб., +5,3% к сентябрю). Больше, чем на 3% подорожали популярные «корейцы», Toyota LC300 и три модели Lada – Largus, Granta и Vesta. В то же время колебания цен у 10 моделей оказались достаточно незначительными – ограничились диапазоном плюс-минус 2%.
После августовского взлета объемов бизнеса осенью количество сделок в сегменте вторичных автомобилей практически вернулось к уровням июня-июля. Однако на рынке сохраняется дефицит свежих трехлетних автомобилей, продолжается снижение доверия к рублю из-за немалых темпов реальной инфляции. Тем, кто предлагает свой товар на автомобильных маркетплейсах, это позволяет по-прежнему увеличивать цены.
Так, в октябре сразу три модели подорожали в среднем на 5% относительно сентября. Больше других прибавил седан Mercedes-Benz E. В бизнес-классе этот автомобиль долгие годы оставался одним из самых популярных в сегменте престижных марок. С марта 2022 года его производство в России было остановлено, а поступления по каналам параллельного импорта стали носить эпизодический характер. Тем не менее за счет стабилизации курса рубля в конце 2022 г. - начале 2023 г. средняя цена трехлетнего E-класса на нашем рынке временами опускалась ниже четырех млн рублей. В нынешних реалиях о таком прайсе можно окончательно забыть. В октябре эту машину выставляли на классифайдах в среднем за 5,48 млн рублей, что на 5,3% больше, чем в сентябре, и на 38% больше, чем за эту же машину просили в январе 2023 года.
Масштабы роста цен на модели Hyundai Creta и Lada Largus традиционно более скромные. Однако в процентном соотношении их подорожание лишь немногим меньше, чем у «штутгартца». Средняя цена корейского кроссовера в трехлетнем возрасте поднялась в октябре до 2,1 млн рублей (+4,9% к сентябрю). О том, что в январе он стоил чуть больше 1,5 млн рублей, лучше тоже не вспоминать.
Замкнувшая тройку лидеров нашего рейтинга Lada Largus впервые в своей хронологии цен превысила уровень в 1,3 млн рублей. АвтоВАЗ так и не смог начать в текущем году массовое производство этой модели, обещая теперь сделать это в 2024 г. К такому же уровню в 1,3 млн активно приближается и Lada Vesta. Но здесь рост цен обусловлен подорожанием той же модели на рынке новых автомобилей. За октябрь оно составило 83-91 тысячу рублей. Тот же фактор играет главную роль и в ценообразовании еще одной Lada – Granta (890 тыс. руб., + 3,7% к сентябрю).
В числе моделей, подорожавших за второй осенний месяц на 3-4%, оказались также некогда бюджетные «корейцы»: Kia Rio (1,64 млн руб.,) и Hyundai Solaris (1,59 млн руб.), любимцы региональных и московских таксистов Renault Logan (1,16 млн руб.) и Skoda Octavia (2,16 млн руб.) и чистокровный японец – универсальный вседорожник Toyota Land Cruiser 300 (8,8 млн руб.).
В то же время колебания цен у десяти моделей из топ-20 оказались достаточно незначительными, ограничившись диапазоном в плюс-минус 2%. В число этих машин вошли две BMW (седан 5-серии и кроссовер X5), две Toyota (паркетник RAV-4 и седан Camry), по паре Hyundai (Santa Fe, Tucson) и Nissan (Qashqai, X-Trail), а также Renault Duster и Kia Sportage.
Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто»:
– Как мы и прогнозировали, цены в октябре пришли в более заметно движение и не смогли сохранить тренд по сентябрьскому относительному затишью. По большинству популярных иномарок такая тенденция наверняка сохранится и в ноябре. Наполнение рынка свежими машинами западных брендов по-прежнему недостаточно. Кроме того, введением все новых налоговых ограничений в части импорта как новых, так и подержанных машин правительство недвусмысленно дает понять, что будет пытаться продолжать развивать объемы отечественного авторитейла за счет внутреннего производства. Разве что Lada, топовые модели которой уже вступили в прямую ценовую конкуренцию с бюджетными седанами из Китая, едва ли сможет продолжать такую же агрессивную ценовую политику в ноябре. И то только в том случае, если тренд стабилизации курса рубля к доллару сохранится.
Топ-20 популярных моделей а/м с пробегом по динамике цен в октябре 2023 года

Источник данных: компания Автохаб

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