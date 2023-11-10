ПСБ обеспечил «Хороший год» виноделам





ПСБ запустил комплексное банковское предложение для виноградарей и виноделов России, в рамках отраслевого решения «Хороший год», которое включает специальные условия расчетно-кассового обслуживания, эквайринга и кредитования.

– Отрасль виноделия активно развивается. По рыночным оценкам в ближайшие два года объемы производства российского вина должны вырасти на 25%, во многом за счет поддержки государства и реализации программ импортозамещения. При этом банковская сфера имеет все возможности для надежного финансового сопровождения такого развития. Поэтому мы запустили специальные условия банковского обслуживания для виноградарей и виноделов, что позволит бизнесу, занятому в этой отрасли, правильно распределять расходы за счет выгодных тарифов, которые предлагает ПСБ, – сказал Александр Чернощекин, старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ.

Комплексным обслуживанием в рамках отраслевого решения «Хороший год» могут воспользоваться юридические лица и предприниматели, занимающиеся выращиванием винограда и производством вина.

При выборе любого тарифного плана расчетно-кассового обслуживания клиенты получают:

• бесплатные переводы на счета физических и юридических лиц,

• бесплатное обслуживание расчетного счета для бизнеса,

• снятие наличных по бизнес-карте с минимальной комиссией (0,5% от суммы)

• сниженный тариф по эквайрингу – безналичные платежи за вино, экскурсии и дегустации всего за 0,9% от суммы покупок.

При этом владелец бизнеса бесплатно получает терминал, техническую поддержку и удобный личный кабинет. Для поддержки и развития деятельности компаниям предоставляется кредитование, в том числе онлайн, по льготной ставке не более 5%.

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