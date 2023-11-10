Экология

Волгоградский «КАУСТИК» увеличивает площадь зеленых насаждений

Экология 10.11.2023 13:39
0
10.11.2023 13:39


Более 10,8 тысячи белых тополей будут высажены в санитарно-защитной зоне предприятия в ноябре этого года.
Программа создания в санитарно-защитной зоне и на территории предприятия лесозащитной фильтрующей полосы стартовала в 2021 году высадкой трех тысяч саженцев тополей на участке, примыкающем к автодороге, ведущей из Волгограда в Светлый Яр. 
В 2022 году еще 11 тысяч новых деревьев стали продолжением этого будущего леса. Успешный опыт работы с подрядной организацией, которая выполняла первые два этапа программы озеленения «Плана природоохранных мероприятий на 2019-2023 гг.», позволил эту программу расширить. 
Новый участок масштабных зеленых насаждений из 10,8 тыс. деревьев расположен вдоль улицы 40 лет ВЛКСМ. В непосредственной близости от АО «КАУСТИК» 8,7 гектаров безликих степных участков превратятся в густую лесопосадку.
Всего же за три года высажено 24,8 тысячи деревьев тополя белого — гипоаллергенной породы, не дающей пуха. Этот вид древесной культуры соле- и засухоустойчив, быстро растет и эффективно поглощает углекислый газ. Стоимость проекта озеленения новых участков санитарно-защитной зоны в течение пяти лет составит более 46 миллионов рублей.
Повышение экологической и промышленной безопасности производства, компенсация техногенного воздействия на окружающую среду — этим аспектам программы природоохранных мероприятий на волгоградском «КАУСТИКе» уделяется особое внимание. В ноябре «КАУСТИК» улучшил свою позицию в рейтинге агентства RAEX, заняв 54 место из 160 лучших компаний России в области устойчивого развития (ESG).

Реклама.ООО "НИКОХИМ" ИНН 7701539121

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
08.11.2023 12:16
Экология 08.11.2023 12:16
Комментарии

0
Далее
Экология
08.11.2023 11:28
Экология 08.11.2023 11:28
Комментарии

0
Далее
Экология
05.11.2023 19:27
Экология 05.11.2023 19:27
Комментарии

0
Далее
Экология
02.11.2023 12:39
Экология 02.11.2023 12:39
Комментарии

0
Далее
Экология
31.10.2023 19:11
Экология 31.10.2023 19:11
Комментарии

0
Далее
Экология
30.10.2023 18:21
Экология 30.10.2023 18:21
Комментарии

0
Далее
Экология
27.10.2023 10:49
Экология 27.10.2023 10:49
Комментарии

0
Далее
Экология
26.10.2023 16:26
Экология 26.10.2023 16:26
Комментарии

0
Далее
Экология
25.10.2023 17:22
Экология 25.10.2023 17:22
Комментарии

0
Далее
Экология
24.10.2023 20:30
Экология 24.10.2023 20:30
Комментарии

0
Далее
Экология
20.10.2023 15:51
Экология 20.10.2023 15:51
Комментарии

0
Далее
Экология
19.10.2023 20:38
Экология 19.10.2023 20:38
Комментарии

0
Далее
Экология
18.10.2023 18:14
Экология 18.10.2023 18:14
Комментарии

0
Далее
Экология
17.10.2023 15:18
Экология 17.10.2023 15:18
Комментарии

0
Далее
Экология
15.10.2023 21:40
Экология 15.10.2023 21:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:20
В ЦПКиО Волгограда в начале декабря откроют самый большой катокСмотреть фотографии
16:16
ПСБ обеспечил «Хороший год» виноделамСмотреть фотографии
15:57
В Волгограде полицейские раскрыли кражу святыни из часовни Александра НевскогоСмотреть фотографии
15:55
Волгоградцы за год накопили на счетах 505 миллиардов рублейСмотреть фотографии
14:41
Глава ГУ МВД Дмитрий Вельможко наградил сотрудников в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:08
Город в Волгоградской области 14 ноября проверят на прочностьСмотреть фотографии
13:57
«Забастовки нет и не будет»: в ФПК опровергли сообщения о бунте волгоградских проводниковСмотреть фотографии
13:39
Волгоградский «КАУСТИК» увеличивает площадь зеленых насажденийСмотреть фотографии
12:45
Первый приговор по делу «оконной» ОПГ, обчищавшей стариков, оглашен в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:01
Житель Волгоградской области «раздел» Wildberries на 200 тыс. рублейСмотреть фотографии
10:57
Убийца 14-летнего парня в Суровикино Волгоградской области идет под судСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде мать била и снимала на видео удушение 7-месячной дочериСмотреть фотографии
09:39
Полицейские Волгоградской области отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
09:13
«Такой ритм валит с ног даже молодых»: волгоградские проводники пожаловались на невыносимые условия трудаСмотреть фотографии
08:41
Покупай по карте Уралсиба и выиграй миллион рублейСмотреть фотографии
08:02
У Храма Александра Невского в Волгограде построят православный центрСмотреть фотографии
20:46
Экстрасенсы покажут расследование загадочной гибели Романа Серенко из КотовоСмотреть фотографии
20:15
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев привел новые цифры по числу контрактниковСмотреть фотографии
19:42
В Волгограде подорожали убитые квартиры и «элитки»Смотреть фотографии
19:23
Волгоград вошел в топ-5 городов для путешествий в ноябреСмотреть фотографии
18:49
В Саратове увольняют замминистра из-за провала на выставке в МосквеСмотреть фотографии
18:44
В Волгоградской области из-за непогоды ввели желтый уровень опасностиСмотреть фотографии
18:29
Легендарный танк «Т-70» в Волгограде передадут музею-заповедникуСмотреть фотографии
17:41
В России более 9 тысяч бойцов СВО и их детей поступили в вузы по квотеСмотреть фотографии
16:56
VIP-билеты на матч сборных России и Кубы в Волгограде продают по 7 тыс. рублейСмотреть фотографии
16:43
В Волгограде из-за капремонта путей меняют расписание трамваев №3 и №4Смотреть фотографии
15:27
Пензяк с «раздвоением» личности обманул похотливого волгоградца: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:14
В Волгограде пройдет Всероссийский культурный проект «Мой Рахманинов»Смотреть фотографии
14:56
Родным 11 погибших на СВО волгоградцев передали ордена МужестваСмотреть фотографии
14:20
В Волжском 12-летний мальчик упал с высоты во время квеста. Возбуждено делоСмотреть фотографии
 