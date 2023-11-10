Волгоградский «КАУСТИК» увеличивает площадь зеленых насаждений

Экология 10.11.2023 13:39
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10.11.2023 13:39
Более 10,8 тысячи белых тополей будут высажены в санитарно-защитной зоне предприятия в ноябре этого года.
Программа создания в санитарно-защитной зоне и на территории предприятия лесозащитной фильтрующей полосы стартовала в 2021 году высадкой трех тысяч саженцев тополей на участке, примыкающем к автодороге, ведущей из Волгограда в Светлый Яр.
В 2022 году еще 11 тысяч новых деревьев стали продолжением этого будущего леса. Успешный опыт работы с подрядной организацией, которая выполняла первые два этапа программы озеленения «Плана природоохранных мероприятий на 2019-2023 гг.», позволил эту программу расширить.
Новый участок масштабных зеленых насаждений из 10,8 тыс. деревьев расположен вдоль улицы 40 лет ВЛКСМ. В непосредственной близости от АО «КАУСТИК» 8,7 гектаров безликих степных участков превратятся в густую лесопосадку.
Всего же за три года высажено 24,8 тысячи деревьев тополя белого — гипоаллергенной породы, не дающей пуха. Этот вид древесной культуры соле- и засухоустойчив, быстро растет и эффективно поглощает углекислый газ. Стоимость проекта озеленения новых участков санитарно-защитной зоны в течение пяти лет составит более 46 миллионов рублей.
Повышение экологической и промышленной безопасности производства, компенсация техногенного воздействия на окружающую среду — этим аспектам программы природоохранных мероприятий на волгоградском «КАУСТИКе» уделяется особое внимание. В ноябре «КАУСТИК» улучшил свою позицию в рейтинге агентства RAEX, заняв 54 место из 160 лучших компаний России в области устойчивого развития (ESG).
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