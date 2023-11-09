В Волгограде изменят расписание трамваев № 3 и № 4 на время проведения ремонтных работ по замене участка трамвайного пути вдоль улицы Электролесовской в Советском районе, сообщает V102.RU.

— В связи с проводимыми работами изменится лишь время отправки последних рейсов. У трамвая № 3 «Улица Ким» — «Обувная фабрика» последнее отправление из Ворошиловского района в 23.10, из Советского района в 23.50 (рейс в депо до остановки «Завод «Ахтуба»), — пояснили информагентству в мэрии Волгограда.

Уточняется, что подрядчик приступит к работам по капремонту трамвайной линии в границах остановок «35-я Гвардейская» — «Завод имени Петрова» в ночь с 9 на 10 ноября. Замене подлежит лишь одна из двух веток рельсошпальной решетки без демонтажа контактной сети, поэтому работы проведут без полной остановки движения трамваев.

Специалисты демонтируют около 600 метров старого изношенного пути в сторону остановки «Обувная фабрика». Затем рабочие смонтируют новую рельсошпальную решетку на уже подготовленное основание.

Напомним, что в этом году замену рельсошпальной решетки проведут на нескольких участках в Красноармейском районе, а в следующем реконструкция затронет участки в Дзержинском и Краснооктябрьском районах.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»