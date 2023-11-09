В Волгограде пройдет Всероссийский культурный проект «Мой Рахманинов»





Впервые 14 ноября в 18.30 в театре «Царицынская опера» в рамках марафона «Мой Рахманинов», приуроченного к 150-летию со дня рождения великого композитора, пройдет грандиозный концерт Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова. Один из старейших симфонических коллективов страны отметил в 2021 году свое 85-летие.

В год 150-летия великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова стартовал Всероссийский культурный проект – марафон «Мой Рахманинов». В гастрольный график проекта вошли все федеральные округа России – проект, стартовавший в июле, охватывает города от Владикавказа до Южно-Сахалинска. Десять ведущих музыкальных коллективов страны, 18 солистов и дирижеров представят 25 концертов общей протяженностью звучания музыки 65 часов. Проект проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Организатор марафона – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Концертная программа «Мой Рахманинов», которую увидят волгоградские зрители, направлена на сохранение и развитие отечественной музыкальной культуры, укрепление единого культурного пространства нашей страны. В первом отделении прозвучит музыка Сергея Рахманинова – Концерт № 2 для фортепиано с оркестром.





Дирижер – Дмитрий Юровский, под управлением которого выступали многие ведущие оркестры Великобритании, Италии, Португалии, Германии, Австрии, Швеции, Нидерландов, Ирландии, Китая, Гонконга, Израиля, России. Соло в оркестре исполнит Валентин Малинин – звезда нового поколения российских пианистов, обладатель Гран-при I Всероссийского конкурса композиторов школы-студии современного искусства (2023), обладатель премии XVII Международный конкурс имени П. И. Чайковского (2023), финалист VIII Конкурса молодых композиторов памяти Альфреда Шнитке и Святослава Рихтера (2022), лауреат VII Международного конкурса композиторов и аранжировщиков им. И. О. Дунаевского (2020) и т.д. Второе отделение – Симфония № 4 Петра Чайковского.





Концерты оркестра проходили на самых известных концертных площадках мира, в том числе в Большом зале консерватории, Концертном зале имени П. И. Чайковского, Большом театре России, Колонном зале Дома Союзов, Государственном Кремлевском дворце в Москве, Карнеги-холле в Нью-Йорке, Кеннеди-центре в Вашингтоне, Мюзикферайне в Вене, Альберт-холле в Лондоне, зале Плейель в Париже, Национальном оперном театре Колон в Буэнос-Айресе, Сантори-холле в Токио. В 2013 г. оркестр впервые выступил на Красной площади в Москве.





За выдающиеся творческие достижения с 1972 года коллектив оркестра носит почётное звание «академический», в 1986 года он был награждён орденом Трудового Красного Знамени, в 2006, 2011 и 2017 гг. удостоен благодарности Президента Российской Федерации. В 2021 году получил премию Gramophone за диск с записью скрипичных концертов Д. Шостаковича (солистка – А. Ибрагимова, дирижёр – В. Юровский).

Фото:Вера Журавлёва.

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