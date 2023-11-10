ПСБ предложил клиентам детские карты

Экономика 10.11.2023 11:24
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10.11.2023 11:24
ПСБ запустил детскую дебетовую карту на базе платежной системы «Мир». Карты с ярким индивидуальным дизайном выпускаются для детей от 6 лет до 13 лет включительно.
Родители оформляют ее как дополнительную к своему счету и сами настраивают лимиты списания и пополнения средств. По своему функционалу детская карта ничем не отличается от классической дебетовой карты: ей можно расплачиваться за покупки, снимать наличные в банкоматах ПСБ и банках-партнерах.
Также детские карты включают программы лояльности с широким набором привилегий от банка и платежной системы «Мир». Бонусная программа ПСБ позволяет возвращать до 5% от суммы покупки в трех выбранных категориях – товары для детей, книги и канцтовары, кино, кафе и др. За оплату товаров в других категориях начисляется 1% от суммы покупок. Также клиенты получают дополнительные преимущества от платежной системы при оплате покупок в торговых точках партнеров.
Вознаграждение по карте зачисляется в баллах на бонусный счет родителей. Бонусные баллы в любой момент можно перевести в рубли по курсу 1=1 в мобильном приложении или интернет-банке и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению.
– Детская карта ПСБ – удобный платежный инструмент, позволяющий в привлекательном для детей формате не только развивать навыки грамотного планирования расходов, но и знакомиться с основными правилами защиты финансовой информации. В любой момент родители в своем мобильном приложении могут посмотреть историю финансовых операций по карте ребенка, настроить лимиты и другие функции. А у детей всегда будут деньги на карманные расходы, они быстрее научатся ставить финансовые цели и в зрелом возрасте смогут более эффективно планировать семейный бюджет, – отметил Марат Муллагалиев, вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ .
Детскую карту можно оформить в любом отделении банка.
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