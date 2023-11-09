Теперь и Тамара: На форуме Finopolis-2023 представили 3D-образ голосового помощника

Экономика 09.11.2023 13:49
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09.11.2023 13:49
Алиса, Олег, Ева, Маруся... Эти голосовые помощники от Яндекса, Сбера, VK, и других используются сегодня практически во всех сферах нашей жизни.
На форуме Finopolis-2023 ВТБ представил Тамару - 3D-образ голосового помощника. Когда пользователь обращается к умной колонке, чтобы запустить чат с банком, как это происходит в случае запуска голосового банковского помощника, на экране появляется… Тамара, которая реагирует на вопросы, а ее речь синхронизирована с изображением на экране — движением губ и мимикой. Визуальный образ Тамары был создан нейросетью, совместившей портреты 50 выдающихся женщин, которые в разное время внесли значимый вклад в развитие ИТ-сферы.
- Финансовая индустрия движется в сторону гиперперсонализации, конвергенции различных технологий и нативного взаимодействия с клиентом. Одним из цифровых инструментов, который позволит совершить качественный рывок в развитии рынка финансовых технологий, могут стать виртуальные инфлюенсеры — 3D-визуализация цифровых ассистентов, вступающих в диалог и имитирующих человеческое общение. Сегодня мы делаем первые шаги к тому, чтобы у голосового помощника появился визуальный образ, доступный нашим клиентам. Тамара — это синергия навыка финансового помощника, прорыва в области визуализации, а также возможностей голосового общения в режиме реального времени. В будущем банковские помощники будут становиться все более умными и нативными с точки зрения контакта с клиентом. А банки вступят в конкуренцию, предлагая все более продвинутых цифровых помощников, — рассказал Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления банка ВТБ.
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