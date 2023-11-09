Теперь и Тамара: На форуме Finopolis-2023 представили 3D-образ голосового помощника

Алиса, Олег, Ева, Маруся... Эти голосовые помощники от Яндекса, Сбера, VK, и других используются сегодня практически во всех сферах нашей жизни.

На форуме Finopolis-2023 ВТБ представил Тамару - 3D-образ голосового помощника. Когда пользователь обращается к умной колонке, чтобы запустить чат с банком, как это происходит в случае запуска голосового банковского помощника, на экране появляется… Тамара, которая реагирует на вопросы, а ее речь синхронизирована с изображением на экране — движением губ и мимикой. Визуальный образ Тамары был создан нейросетью, совместившей портреты 50 выдающихся женщин, которые в разное время внесли значимый вклад в развитие ИТ-сферы.