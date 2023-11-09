Экономика

На мусоросортировочном комплексе в Волжском отбирают для переработки новые виды пластика

Экономика 09.11.2023 09:20
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09.11.2023 09:20


В этом году с Волжского мусоросортировочного комплекса отправилось на переработку порядка 3,5 тысяч тонн полезных фракций – пластик, стекло, металл, макулатура, пленка, жестяная банка. Помимо общераспространенных фракций, в Волжском теперь отбирают новые, невостребованные ранее для переработки пластики – тетрапаки и твердые полимеры. К последним относится упаковка с маркировкой 5 – это белые ведерки из-под мороженого, майонеза и т.д.

Все отобранное вторичное сырье отправляется на перерабатывающие заводы, расположенные в Подмосковье, в других регионах ЮФО. Например, из полимерного сырья изготавливают тару для бытовой химии, наполнители для мягких игрушек, строительные материалы, одежду, из макулатуры – упаковочную бумагу, подложки для яиц и др.
С работой предприятия  ознакомились студенты профильных направлений ВолГУ – участники акции по сбору макулатуры «БумБатл».  Ребятам показали весь процесс сортировки – от взвешивания и разгрузки до сортировки и прессования вторичного сырья в тюки.

На сортировочное предприятие региональный оператор «ЭкоЦентр» направляет отходы из северной части Волгограда, города Волжский, Дубовского, Палласовского, Николаевского, Старополтовского, Среднеахтубинского, Ленинского и Быковского районов области.

Комплекс работает без выходных. В день здесь отбирают порядка 5-7 тонн стекла, до 300 кг. металла, прессуют до 20 брикетов других фракции – картона, пленки, тетрапака. Один такой брикет в зависимости от вида вторичного сырья весит от 150 до 400 кг.

Напомним, в волгоградском регионе 4 мусоросортировочных комплекса. Они расположены, помимо Волжского, в Светлоярском, Камышинском и Урюпинском районах.

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