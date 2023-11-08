Экономика

Эквайринг и лизинг: как сэкономить волгоградскому бизнесу в День рождения своего банка?

Экономика 08.11.2023 19:14
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08.11.2023 19:14


Выгодные возможности для решения финансовых вопросов и ежедневных задач в различных сферах подготовил Сбер в преддверии своего дня рождения. 
Как рассказала сегодня журналистам СМИ управляющий Волгоградским отделением Сбербанка Наталья Дёмина, в 2023 году для розничных и корпоративных клиентов подготовлено более 100 предложений. 
- Мы ожидаем, что в этом году более 7 млн жителей России совершат покупки, используя специальные предложения банка и партнеров. Это единственная в мире распродажа не только товаров и услуг, но и уникальных предложений по банковским продуктам, аналогов этому в мире нет. Особенность этого Зелёного дня — его продолжительность. Обычно распродажи длятся 1-2 дня, но в этом году Зеленый день мы продлили с двух до четырёх – с 9 по 12 ноября,  - отметила Наталья Дёмина.
Зеленая неделя для бизнеса в этом году продолжится до 17 ноября. Итак, на чем может сэкономить бизнес?
На 6 месяцев ИП будут бесплатно предоставлены пакеты РКО, новым клиентам Сбермаркет – 25% скидка на покупки от 5 тыс. руб., 1,5% скидка по ставке по всем сделкам лизинга, 50% скидка на любой тариф и любую платную опцию в рамках тарифного плана и помощь с настройкой и запуском и многое другое.
- В эти дни мы также предоставим 30% скидку на тарифы «Корпоративное здоровье» и «Корпоративное здоровье+» и на годовые тарифы сервиса «Юрист для бизнеса». Дадим 3 месяца в подарок при покупке годовой лицензии SberJazz, что очень актуально при дистанционном обучении. А скидка на годовой тариф «Всё включено» Работа.ру составит 50%, - уточнила Наталья Дёмина.
Если же говорить о самых ярких предложениях от компаний-партнеров для всех розничных клиентов, то это скидки до 80% на Мегамаркет, 100% кешбэк на популярные товары в СберМаркет, 45 дней бесплатной подписки на портале Edutoria, скидка 40% на анализы с витрины СберЗдоровья и многое другое. Подробнее со всеми предложения можно ознакомиться на сайте Сбера.

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