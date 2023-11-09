Экономика 09.11.2023 08:55
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09.11.2023 08:55
Банк Уралсиб вручил приз победительнице акции «Автомобиль за оформление кредита наличными». Все клиенты, оформившие в период с 1 июля по 31 августа кредит наличными на любую сумму, участвовали в розыгрыше потрясающих призов – 10 смартфонов Apple iPhone 14 и автомобиля GEELY COOLRAY.
Обладателем главного приза стала жительница Стерлитамака Яна Коваленко. На церемонию вручения ее пригласили в главный офис банка в Уфе. Сувениры от Уралсиба и ключи от нового авто Яне вручил руководитель Макрорегиона Поволжье ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Марат Мамлеев.
– Невероятные были эмоции, когда поняла, что выиграла не просто подарок от банка, а автомобиль. Очень обрадовались! И, конечно, кредит оформляли в зарплатном банке без справок и по быстрой заявке - максимально удобно и выгодно. Но даже не и подозревала, что настолько выгодно окажется, – поделилась впечатлениями Яна.
Всего в розыгрыше принимали участие более 13 тысяч человек. Определяли победителя случайным образом. Поскольку у банка огромная федеральная сеть, то и размах географии победителей получился внушительным. Смартфоны уже отправились к своим счастливым обладателям, которыми стали жители Поволжья, Московского, Северо-Западного, Урало-Сибирского, Центрального и Южного регионов.
– Для банка это прекрасная возможность стимулировать интерес к нашим продуктам. Подобные мероприятия мы проводим достаточно регулярно, и надо отметить, что это была первая акция с таким крупным призом от банка. Приятно, что обладателем авто стал наш зарплатный клиент, хорошо знакомый с брендом, – отметил Марат Мамлеев.
Банк Уралсиб регулярно проводит акции с различными выгодными призами и подарками. В настоящее время уже действует предложение «Миллион за покупки», в которой может участвовать каждый клиент. Подробную информацию и полные условия по акциям, а также по продуктам и услугам банка можно получить в ближайших отделениях, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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