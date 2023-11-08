Исследование: чаще всего волгоградцы слушают музыку независимо от настроения





Цифровая экосистема МТС изучила музыкальные предпочтения жителей Южного федерального округа. В результате исследования аналитики выявили, что жители Юга России, в том числе Волгоградской области, предпочитают слушать музыку без повода и независимо от настроения. В том время как жители других регионов страны чаще всего включают любимые треки, если им хочется расслабиться и отдохнуть.

Чаще всего слушатели включают музыку если им хочется расслабиться/отдохнуть (43%) или, наоборот, когда находятся в приподнятом расположении духа (33%). При этом почти половина респондентов (48%) слушают музыку из «избранного» плейлиста, независимо от настроения.

Что касается жанровых предпочтений, то около половины из опрошенных южан любят слушать российскую поп-музыку или танцевальные треки. При это группа респондентов от 18 до 24 лет призналась, что независимо от настроения слушает все подряд или хип-хоп. А вот старшая группа (45-50 лет) практически не выбирает этот жанр. Исследование также показало, что женщины чаще слушают классическую музыку и такая тенденция выбора наблюдается в городах-миллионниках Юга: Ростове-на-Дону, Краснодаре и Волгограде.

Выводы исследования легли в основу стилистического обновления стримингового сервиса МТС Музыки. Теперь на главной странице слушателей встречают три алгоритмических плейлиста: «Мой микс», «Чилаут-микс» и «Энергетик микс».



