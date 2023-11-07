Клиенты банка «Открытие» получат доходность по вкладам до 14,5% годовых

Экономика 07.11.2023 16:07
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07.11.2023 16:07
Банк «Открытие» (входит в группу ВТБ) увеличил для розничных клиентов процентные ставки по всей линейке рублевых вкладов. Повышение на годовом сроке составило до 5 процентных пунктов.
Со 2 ноября максимальная доходность для новых сбережений* по шестимесячному и годовому вкладу «Первый» с выплатой процентов в конце срока составляет 14,5% годовых. Ставка при размещении средств на три месяца достигла 14%.
Доходность для клиентов банка, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, по вкладу «Надежный» увеличена до 14% годовых при размещении средств на шесть месяцев или год (при выплате процентов в конце срока). По трехмесячному депозиту доходность установлена на уровне 13,6%. Базовые ставки по вкладу составляют 13,8 и 13,4% годовых соответственно.
По расходно-пополняемому вкладу «Активное пополнение» на сроке шесть месяцев ставка достигла 8,4%, три месяца – 9,4%, по депозиту «Свободное управление» на аналогичных сроках – 8,3% и 9,3% годовых.
Все вклады можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.
Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам можно на сайте банка.
*ставка доступна для новых сберегателей, а также для действующих клиентов, при условии размещения на вкладе «новых» денег – суммы, превышающей остаток на накопительных счетах и вкладах в любой из последних 90 дней до дня открытия вклада.
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