Сам он являлся членом органов судейского сообщества Волгоградской области: квалификационной коллегии судей и экзаменационной комиссии по приёму квалификационного экзамена на должность судьи. И, даже находясь в почётной отставке, активно участвовал в жизни регионального отделения «Российского объединения судей».
За заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную работу Указом Президента Российской Федерации Леониду Коврыгину присвоены почётное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» и первый квалификационный класс судьи. А в 2019 году Леониду Георгиевичу вручили нагрудный знак Совета судей Российской Федерации «За служение правосудию».
В памяти коллег он навсегда останется истинным патриотом Родины и профессии, мудрым руководителем и добросердечным человеком, говорится в некрологе.
Фото Октябрьского районного суда