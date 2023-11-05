Общество

В Волгоградской области похоронили председателя районного суда в почетной отставке

Общество 05.11.2023 20:19
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05.11.2023 20:19


В рабочем поселке Октябрьский Волгоградской области простились с председателем районного суда в почетной отставке Леонидом Георгиевичем Коврыгиным. Как сообщили V102.RU в суде, он ушел из жизни на 75-ом году жизни. Леонид Георгиевич возглавлял Октябрьский районный суд с 1985 по 2014 годы.
Профессии юриста он посвятил 39 лет, из них 35 – в должности судьи. Леонид Георгиевич был потомственным юристом. В XIX веке прапрадед Леонида Георгиевича служил в Санкт-Петербурге присяжным поверенным, прадедушка - мировым судьёй. Дед служил в охранном полку последнего русского императора Николая II. Отец Леонида Георгиевича долгие годы был заведующим юридической консультацией Октябрьского района Волгоградской области.
Сам он являлся  членом органов судейского сообщества Волгоградской области: квалификационной коллегии судей и экзаменационной комиссии по приёму квалификационного экзамена на должность судьи. И,  даже находясь в почётной отставке, активно участвовал в жизни регионального отделения  «Российского объединения судей».
За заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную работу Указом Президента Российской Федерации Леониду  Коврыгину присвоены почётное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» и  первый квалификационный класс судьи.  А в  2019 году  Леониду Георгиевичу вручили нагрудный знак Совета судей Российской Федерации «За служение правосудию».
В памяти коллег он навсегда останется истинным патриотом Родины и профессии, мудрым руководителем и добросердечным человеком, говорится в некрологе.
Фото Октябрьского районного суда

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