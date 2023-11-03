ВТЗ получил комплексное экологическое разрешение на площадку размещения отходов





Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), получил Комплексное экологическое разрешение (КЭР) на полигон размещения отходов. КЭР – единый разрешительный документ, регламентирующий обязательные для выполнения природоохранные требования и нормативы при осуществлении производственной деятельности в соответствии с требованиями федерального закона «Об охране окружающей среды».

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) выдал КЭР на срок до 22 октября 2030 года по итогам комплексной работы, которая стартовала в четвертом квартале 2020 года. Она включала в себя разработку и согласование обосновывающих документов, подтверждающих использование при строительстве и эксплуатации полигона наилучших доступных отраслевых технологий.

— Практика выдачи комплексных экологических разрешений напрямую связана с внедрением принципов устойчивого развития на производстве, созданием конкурентоспособной экологичной промышленности. ТМК при модернизации производств и создании новых промышленных объектов всегда делает акцент на экологическую составляющую. Выдача разрешения на деятельность полигона, при строительстве которого закладывались передовые инженерные решения, подтверждает правильность этого подхода. В настоящий момент мы готовимся к получению КЭР на деятельность всего предприятия, — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

КЭРы введены правительством РФ, содержат обязательные требования в области охраны окружающей среды и заменяют целый ряд разрешающих документов, которые ранее получали предприятия. Их внедрение позволит обеспечить государственное регулирование в этой сфере в зависимости от степени воздействия на окружающую среду. Все предприятия I категории негативного воздействия на окружающую среду должны получить КЭР до 1 января 2025 года.

Разрешение, выданное на полигон ВТЗ – второй подобный документ, полученный предприятием ТМК. В 2021 году КЭР было выдано Таганрогскому металлургическому заводу (ТАГМЕТ).

ТМК планомерно следует «Дорожной карте», нацеленной на получение предприятиями КЭР в установленные законодательством сроки. В рамках подготовки к получению КЭР реализуются мероприятия в сфере безопасного обращения с отходами, модернизации существующих и строительства новых очистных сооружений, повышения эффективности пылегазоулавливающих установок, восстановление нарушенных земель и другие инициативы.

Реклама. АО "Волжский трубный завод" ИНН 3435900186