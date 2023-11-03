Телеком

VK догнала по численности аудитории YouTube в России – big data Tele2

Телеком 03.11.2023 17:51
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03.11.2023 17:51


Оператор проанализировал активность клиентов в социальных медиа. В исследование вошли 11 основных площадок социальных медиа. Анализ больших данных позволил выявить, что по итогам 9 месяцев 2023 года соцсеть VK сравнялась по популярности с YouTube – теперь они занимают по 15%. Одним из самых быстрорастущих сервисов стал «VK Видео» – его аудитория выросла на 19,8% по сравнению с мартом 2022 года.
По итогам 9 месяцев 2023 года аудитория социальных сетей распределена следующим образом: VK и YouTube – по 15%, у OK и Facebook (Meta – запрещенная на территории России организация) – по 14%. Telegram и TikTok занимают доли по 13%, Twitter (запрещенная на территории России организация) – 6%, Instagram (Meta – запрещенная на территории России организация) – 5%. Замыкают список Rutube (3%), Twitch (1%) и Discord (1%).
Если сравнивать сентябрь 2023 года с мартом 2022 года, то наибольшие потери аудитории закономерно понесли социальные сети, чья работа запрещена на территории России. Аудитория Instagram сократилась вдвое (-51,1%), Twitter – на 19,4%. Значительно меньше потеряла площадка Facebook – минус 3,1%. Отключение возможности публиковать новое видео для россиян остановило стремительный рост аудитории TikTok: число пользователей этого сервиса в сети Tele2 выросло всего на 1,6%.
Отключение монетизации для блогеров из России на YouTube и блокировка зарубежных сервисов привели к миграции на другие площадки. На первом месте по приросту аудитории – Rutube: площадке удалось нарастить число пользователей на 53,7%, тем не менее по количеству пользователей она пока занимает долю 3%. На втором месте по приросту аудитории Twitch – плюс 28,3%. Аудитория Telegram увеличилась на 23% в сравнении с мартом 2022 года. 
Отдельно стоит отметить рост количества пользователей сервиса «VK Видео» – он составил 19,8%. Запуск проекта стал драйвером роста аудитории всего VK в 2023 году: доля пользователей основного приложения VK выросла на 9,1%.
В аудитории «VK Видео» пользователей, которые в месяц расходуют больше трафика, больше, чем у YouTube:
• более 40 Гб: на «VK Видео» расходуют 1,2% пользователей, на YouTube – 0,9%;
• от 20 до 30 Гб: на «VK Видео» – 2,7%, на YouTube – 2,2%; 
• от 10 до 20 Гб: на «VK Видео» – 7,7%, на YouTube – 6,9%;
• от 1 до 10 Гб: на «VK видео» – 38%, на YouTube – 34,7%;
• от 0 до 1 Г: на «VK Видео» – 49%, на YouTube – более половины пользователей, или 54,5%.

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